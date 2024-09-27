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Лиза Виттоцци: «Я перфекционист в своей работе, в спорте. В жизни у меня нет порядка, она немного хаотична»

Лиза Виттоцци назвала себя перфекционистом в спорте, но хаотичной в жизни.

Итальянская биатлонистка Виттоцци – двукратная чемпионка мира и действующий обладатель Большого хрустального глобуса.

– Вы перфекционист в плане тренировок?

– Да, действительно, я перфекционист в своей работе, в своем спорте. В жизни у меня нет порядка, она немного хаотична.

– Вы ведете онлайн-журнал тренировок, а ведете ли вы также личный дневник?

– Я писала немного во время своего неудачного периода в спорте. Иногда я чувствую необходимость что-то написать, потому что в будущем я могу написать что-то о себе, о своей жизни. Я делаю это, когда чувствую необходимость.

– Есть ли какой-то совет, о котором вы напоминаете себе каждый день?

– Если вы чего-то хотите, вы должны приложить все усилия, чтобы осуществить свою мечту.

– Что вы делаете в конце дня, чтобы расслабиться и отдохнуть?

– Летом, когда много работы, я могу лечь и посмотреть какой-нибудь сериал на Netflix, просто не думать о биатлоне или о чем-то еще, отключиться.

– Без чего вы не можете жить?

– Без биатлона! Конечно, это часть моей жизни, но я знаю, что так будет не всегда и в определенном возрасте придет мое время. Но пока я не могу жить без биатлона.

– Вы привередливый едок?

– Есть не так много вещей, которые мне не нравятся. Я ем все.

– Что самое сложное в работе профессионального биатлониста?

– Быть на вершине долгое время означает, что с каждым годом ты должен становиться все лучше и лучше. Ты никогда не получишь столько побед, сколько хочешь. Иногда это тяжело из-за давления и всего того, от чего зависит выступление.

– В чем ваш секретный талант?

– Я не знаю, возможно, мне еще предстоит его открыть! – ответила Виттоцци.

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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: IBU
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Италии жен
logoЛиза Виттоцци
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