Лиза Виттоцци: «Я перфекционист в своей работе, в спорте. В жизни у меня нет порядка, она немного хаотична»
Итальянская биатлонистка Виттоцци – двукратная чемпионка мира и действующий обладатель Большого хрустального глобуса.
– Вы перфекционист в плане тренировок?
– Да, действительно, я перфекционист в своей работе, в своем спорте. В жизни у меня нет порядка, она немного хаотична.
– Вы ведете онлайн-журнал тренировок, а ведете ли вы также личный дневник?
– Я писала немного во время своего неудачного периода в спорте. Иногда я чувствую необходимость что-то написать, потому что в будущем я могу написать что-то о себе, о своей жизни. Я делаю это, когда чувствую необходимость.
– Есть ли какой-то совет, о котором вы напоминаете себе каждый день?
– Если вы чего-то хотите, вы должны приложить все усилия, чтобы осуществить свою мечту.
– Что вы делаете в конце дня, чтобы расслабиться и отдохнуть?
– Летом, когда много работы, я могу лечь и посмотреть какой-нибудь сериал на Netflix, просто не думать о биатлоне или о чем-то еще, отключиться.
– Без чего вы не можете жить?
– Без биатлона! Конечно, это часть моей жизни, но я знаю, что так будет не всегда и в определенном возрасте придет мое время. Но пока я не могу жить без биатлона.
– Вы привередливый едок?
– Есть не так много вещей, которые мне не нравятся. Я ем все.
– Что самое сложное в работе профессионального биатлониста?
– Быть на вершине долгое время означает, что с каждым годом ты должен становиться все лучше и лучше. Ты никогда не получишь столько побед, сколько хочешь. Иногда это тяжело из-за давления и всего того, от чего зависит выступление.
– В чем ваш секретный талант?
– Я не знаю, возможно, мне еще предстоит его открыть! – ответила Виттоцци.
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