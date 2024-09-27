Вирер о новых правилах старта: «IBU хочет сделать биатлон зрелищнее. Стоит попробовать, прежде чем что-то критиковать»

Доротея Вирер поддержала введение новой системы старта в биатлоне.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU ) утвердил изменения для спринта и индивидуальных гонок. Теперь в первой группе будут стартовать спортсмены, занимающие в общем зачете Кубка мира места с 31-го; во второй группе – с 16-го по 30-е. В третью группу определят лидеров из топ-15, а в четвертую – самых низких по рейтингу.

«Могу на личном опыте подтвердить, что даже если наш вид спорта развивается, он все равно не относится к видам, вызывающим наибольший интерес. Так что IBU имеет право на изменения.

Сейчас я на закате карьеры, но для молодежи, у которой впереди еще много лет, важно, чтобы биатлон не терял привлекательности и конкурировал с другими видами спорта.

Когда IBU получает огромные доходы – очевидно, что этим мы обязаны телевидению и зрителям соревнований. И это выгодно самим спортсменам, которые могут заработать больше за счет призовых и спонсоров.

Конечно, для лидеров ситуация на старте изменится, но также надо сказать, что на случай особых обстоятельств IBU уже утвердил правила, которые позволят вернуться к прежней стартовой системе.

IBU, разумеется, хочет не навредить биатлону, а сделать его зрелищнее и привлекательнее. Стоит попробовать, прежде чем что-то критиковать», – сказала четырехкратная чемпионка мира итальянка Вирер .