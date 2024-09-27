Смольский о Кубке мира: «В топ-10 попадал бы без проблем. Про топ-5 не могу точно заявить»

Биатлонист Антон Смольский считает, что мог бы входить в топ-10 на Кубке мира.

В сентябре белорус выиграл три гонки на этапе Кубка Содружества в Красноярске.

– Во время одной из гонок в Красноярске Дмитрий Губерниев сказал, что Смольский – это топ-5 мирового биатлона. Согласен с таким мнением?

– Сложно сказать. Но я себя ощущаю в хорошей форме. Чувствую, что при равном скольжении я бы показывал достойный результат. Сложно загадывать о местах, потому что мы уже не были на Кубке мира два сезона.

Конечно, хочется верить в лучшее, что был бы высоко. Ограничусь тем, чтобы в топ-10 попадал бы без проблем. Про топ-5 не могу точно заявить. Естественно, хочется прогрессировать, но, как мы видим, нам удается только сохранять тот уровень, который у нас есть.

Прогрессировать сложно, потому что если мы возьмем топ-5 Кубка Содружества, то увидим, что плотность результатов не такая, как на Кубке мира. Например, лидеры имеют больше расслабления, когда стреляют без промахов или с одним. Они понимают, что уже близко будут к призам. На Кубке мира с одним промахом можно быть за пределами топ-20 или даже топ-30, – сказал Смольский .

С 2022 года российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных турниров.