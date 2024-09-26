Елена Вяльбе: «Я вообще никогда на лыжероллеры не обращаю внимания. Это соревнование для тренеров»
С 15 по 19 сентября в Тюмени проходит чемпионат России по лыжероллерам в Тюмени.
«Я вообще никогда на лыжероллеры не обращаю внимания – это соревнование специально для тренеров. Для того, чтобы они посмотрели, поняли, как они работали летом.
Есть еще время для того, чтобы что-то исправить перед зимой. Или [сказать] «вы на правильном пути, идите дальше, все хорошо». Роллеры – это очень большое отличие от лыж», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.
Также она ответила на вопрос о мотивации трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова перед началом сезона.
«Я думаю, что у Саши всегда есть мотивация. Я вообще не очень люблю это слово «мотивация», я люблю «цель». У Саши всегда цель – это победа.
Я думаю, у него есть большое желание в очередной раз доказать, что он лучший не только в нашей стране», – отметила Вяльбе.
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