Елена Вяльбе: «Я вообще никогда на лыжероллеры не обращаю внимания. Это соревнование для тренеров»

Елена Вяльбе объяснила, почему не обращает внимание на лыжероллерные старты.

С 15 по 19 сентября в Тюмени проходит чемпионат России по лыжероллерам в Тюмени.

«Я вообще никогда на лыжероллеры не обращаю внимания – это соревнование специально для тренеров. Для того, чтобы они посмотрели, поняли, как они работали летом.

Есть еще время для того, чтобы что-то исправить перед зимой. Или [сказать] «вы на правильном пути, идите дальше, все хорошо». Роллеры – это очень большое отличие от лыж», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе .

Также она ответила на вопрос о мотивации трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова перед началом сезона.

«Я думаю, что у Саши всегда есть мотивация. Я вообще не очень люблю это слово «мотивация», я люблю «цель». У Саши всегда цель – это победа.

Я думаю, у него есть большое желание в очередной раз доказать, что он лучший не только в нашей стране», – отметила Вяльбе.