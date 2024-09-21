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Ростовцев о юниорах: «У нас есть резерв, есть на кого надеяться и с кем дальше работать»

Павел Ростовцев заявил, что в резерве биатлона России есть на кого надеяться.

Сегодня Иван Филатов и Анастасия Айгильдина выиграли спринты на юниорском первенстве страны по летнему биатлону в Демино.

«Очень интересная борьба. Мы понимаем, что те парни и девушки, которые сегодня выступали, это ближайший резерв сборной команды.

Конечно, в этом возрасте очень трудно добиться стабильных результатов, но отдельные элементы наши спортсмены демонстрировали высокого уровня мастерства.

Сложные погодные условия, достаточно тяжелый ветер, но тем не менее некоторые спортсмены справились, некоторые не справились. <...>

Региональные команды сумели навязать реальную борьбу и стали победителями, обыграли сборников. От этого биатлон только выигрывает. Это значит, что у нас есть резерв, нам есть на кого надеяться и с кем дальше работать», – сказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Ростовцев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: СБР
logoСоюз биатлонистов России
летний биатлон
logoПавел Ростовцев
logoюниорская сборная России
logoженская юниорская сборная России по биатлону
чемпионат России по летнему биатлону
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