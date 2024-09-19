Летний биатлон. Первенство России среди юниоров. Миронов выиграл индивидуальную гонку, Конкин – 2-й, Галкин – 3-й
первенство России по биатлону
Первенство России по летнему биатлону
Демино
Индивидуальная гонка
Юниоры
1. Олег Миронов – 37:06.4 (0)
2. Ярослав Конкин – 1.43,9 (2)
3. Максим Галкин – 2.12,0 (1)
Юниорки
Начало – 14:15 по московскому времени.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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