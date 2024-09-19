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Летний биатлон. Первенство России среди юниоров. Миронов выиграл индивидуальную гонку, Конкин – 2-й, Галкин – 3-й

первенство России по биатлону

Первенство России по летнему биатлону

Демино

Индивидуальная гонка

Юниоры

1. Олег Миронов – 37:06.4 (0)

2. Ярослав Конкин – 1.43,9 (2)

3. Максим Галкин – 2.12,0 (1)

Юниорки

Начало – 14:15 по московскому времени.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
летний биатлон
logoюниорская сборная России
logoженская юниорская сборная России по биатлону
чемпионат России среди юниоров
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