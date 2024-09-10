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  • Дмитрий Васильев: «Западные страны уличены WADA в допинге значительно больше, чем Россия. К нашей стране одни требования и формат, а ко всем остальным – другие»
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Дмитрий Васильев: «Западные страны уличены WADA в допинге значительно больше, чем Россия. К нашей стране одни требования и формат, а ко всем остальным – другие»

Дмитрий Васильев высказался о проблеме применения допинга в спорте.

«Допинг, как и наркотики, победить полностью невозможно. Потому что это дорогостоящая индустрия, где зарабатываются огромнейшие деньги. Те, кто распространяет допинг между спортсменами, никогда не остановятся.

Их даже смерть не остановит, поскольку на их место придут другие. К великому сожалению, допинг будут употреблять всегда. Любое государство вместе с МОК и WADA должны понижать процент спортсменов, употребляющих запрещенные вещества.

Но статистика говорит не в пользу западных стран. Они уличены WADA значительно больше, чем Россия. К нашей стране одни требования и формат, а ко всем остальным – другие.

Некоторые американские спортсмены по два раза были дисквалифицированы, но все равно отправлялись на Олимпиаду и никого это не смущало. А теперь и вовсе стали для своих спортсменов выпускать терапевтические исключения.

Очевидно, что спортсмены прикрываются справками и легально используют допинг. Но любой человек, который был пойман на применении запрещенных веществ, обязательно должен быть наказан. Со злом нужно бороться», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Россия все-таки не выиграла Олимпиаду в Сочи – золото в биатлонной эстафете потеряно

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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