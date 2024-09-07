Васильев о Кубке Содружества: «Выступление Смольского – серьезный международный класс. Но не стоит забывать, что зимний и летний биатлон отличаются»

Дмитрий Васильев высоко оценил результаты биатлониста Антона Смольского

В Красноярске проходит этап Альфа-Банк Кубка Содружества, где белорус Смольский выиграл спринт и гонку преследования. 8 сентября спортсмены пробегут масс-старт.

«Выступление Смольского в Красноярске сильное, серьезный международный класс. Антон вообще всегда рассматривался как один из главных конкурентов не только между нами, но и на этапах Кубка мира. Он серебряный призер Олимпиады. Смольский выигрывал серьезные титулы, он претендует и на все остальное.

Сейчас он показывает блистательный результат, и нет ничего сверхъестественного в этом. Но также не стоит забывать, что зимний и летний биатлон отличаются. Аналогии делать нельзя. Мы знаем много антипримеров, когда есть спортсмены, которые выигрывают все летом, десятикратные чемпионы мира, а зимой их даже нет в двадцатке.

Но опять же, хорошее и сильное выступление Смольского радует глаз, это сто процентов», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев .