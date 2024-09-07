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Губерниев о Кубке Содружества: «Смольский смотрится на серьезном международном уровне. А наши, увы, нет»

Дмитрий Губерниев скептически оценил форму российских биатлонистов

В Красноярске проходит этап Альфа-Банк Кубка Содружества, где белорус Антон Смольский выиграл спринт и гонку преследования. 8 сентября биатлонисты пробегут масс-старт.

«Смольский смотрится на серьезном международном уровне. А наши, увы, нет. Принято считать, что силы придут зимой. Посмотрим как раз, как и кто форсировал свою подготовку.

Но у нас старые проблемы, ребята стреляют плохо, все. Как опытные спортсмены, так и молодые. С этим и живем. Тренеры меняются, а результат остается», – сказал комментатор Губерниев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
logoДмитрий Губерниев
сборная Беларуси
logoМатч ТВ
Антон Смольский
logoКубок Содружества
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