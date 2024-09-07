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Антон Бабиков: «Обычно я летом легко набираю форму, а сейчас долго чувствовал себя не в своих кондициях»

Антон Бабиков оценил свое состояние на этапе Кубка Содружества в Красноярске

Накануне Бабиков занял 7-е место в спринте, допустив один промах.

«Ветра особого нет, поэтому один промах – это плохо. Я видел этот штраф, нужно было его дорабатывать, точнее вообще начинать работать по-другому. Для нас это первая контрольная за лето. Я немножко не справился с соревновательным режимом стрельбы. Главное, что вовремя включился и дальше справился. Стоя была нелегкая стрельба. Каждый выстрел приходилось работать заново, но в целом доволен, что удалось дотерпеть.

Мы с тренером не ждали здесь хорошего самочувствия, потому что очень долго делали работу, направленную на мышечный компонент, чтобы сохранить мышцы. В любом случае хорошо, что не сдался и сумел побороться. Через старты мы надеемся, что будет полегче, но основной акцент всё равно сделан на зиму.

Сейчас здесь новое место для нас и немножко по-другому складывалась подготовка. Обычно я летом легко набираю форму, а сейчас долго чувствовал себя не в своих кондициях. Здесь постепенно набираю. Главное, чтобы можно было извлечь из главного старта что-то полезное и не проваливаться сильно в работе», – сказал Бабиков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Vprognoze.ru
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