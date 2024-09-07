Анастасия Шевченко: «У нас с Шашиловым была цель провести гонку в удовольствие и отстрелять четыре ноля»

Анастасия Шевченко прокомментировала победу в пасьюте на Кубке Содружества

Соревнования проходят в Красноярске.

«Настраивалась на стрельбу, потому что в прошлом сезоне она не получалась и медалей было очень мало. Ветер дует со всех сторон – я понимала, что это моя погода. Настраивалась на четыре ноля.

На последнем круге главное было – дотерпеть до спусковой части. Там поняла, что никто не дышит в спину и золотая медаль моя.

У нас с Шашиловым была цель провести гонку в удовольствие и отстрелять четыре ноля», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».