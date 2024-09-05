Дегтярев о спортинвентаре в России: «Мы производим все – от лыж до винтовок, но еще недостаточно, чтобы полностью быть независимыми»
Михаил Дегтярев высказался о производстве спортинвентаря в России
«Нам есть что экспортировать и в спортивном плане, в России такая индустрия есть.
Мы производим все – от лыж до винтовок, но еще недостаточно, чтобы полностью быть независимыми. Мы такой цели, в принципе, не ставим, мы все-таки открыты. Но наша продукция востребована», – сказал министр спорта России.
«Вы там шуры-муры, а надо высказываться за Родину». Министр спорта Дегтярев – за дружбу с МОК и ВАДА
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости