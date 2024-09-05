Дегтярев о спортинвентаре в России: «Мы производим все – от лыж до винтовок, но еще недостаточно, чтобы полностью быть независимыми»

Михаил Дегтярев высказался о производстве спортинвентаря в России

«Нам есть что экспортировать и в спортивном плане, в России такая индустрия есть.

Мы производим все – от лыж до винтовок, но еще недостаточно, чтобы полностью быть независимыми. Мы такой цели, в принципе, не ставим, мы все-таки открыты. Но наша продукция востребована», – сказал министр спорта России.

«Вы там шуры-муры, а надо высказываться за Родину». Министр спорта Дегтярев – за дружбу с МОК и ВАДА