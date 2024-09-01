Летний биатлон. Чемпионат Италии. Виттоцци выиграла пасьют с 5-минутным преимуществом, Джакомель победил в мужской гонке, Хофер -3-й
Лиза Виттоцци и Томмазо Джакомель выиграли пасьюты на летнем чемпионате Италии
Женская и мужская гонки завершились 1 сентября. Спринты проходили накануне.
Чемпионат Италии по летнему биатлону
Форни-Авольтри
Гонки преследования
Женщины
1. Лиза Виттоцци – 46.34,0 (0)
2. Ребекка Пасслер – 5.20,1 (1)
3. Самуэла Комола – 6.11,6 (1)
4. Мартина Трабукки – 6.58,0 (4)
5. Ханна Аухенталлер – 7.20,3 (3)
6. Микела Каррара – 8.01,0 (7)
Мужчины
1. Томмазо Джакомель – 56.31,3 (5)
2. Никола Романин – 11,1 (3)
3. Лукас Хофер – 1.08,4 (7)
4. Даниэле Каппеллари – 1.26,4 (4)
5. Патрик Браунхофер – 2.05,1 (2)
6. Элия Дзени – 2.31,8 (4)...
9. Дидье Бьона – 4.33,2 (8)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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