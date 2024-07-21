Дмитрий Васильев: «Гости Парижа увидят его уродливым, власти фактически сделали тюрьму, к жителям относятся как к скоту. Антиреклама Олимпиады»

Теги Дмитрий Васильев Олимпиада-2024 Политика Матч ТВ Биатлон

Дмитрий Васильев заявил, что власти Парижа изуродовали город перед Олимпиадой.

Cообщалось, что из столицы Франции выселили несколько тысяч бездомных и мигрантов к началу Игр-2024. Также на улицах города установили 44 тысячи решетчатых ограждений в целях обеспечения безопасности.

«Это говорит о мнимом либерализме, демократии и терпимости ко всем людям на Земле. Французы даже к своим жителям, к не самым простым слоям населения, к которым относятся бездомные, относятся как к скоту. Тем самым они подтверждают тезис, что Запад прогнил лицемерием и ложью.

Мы в очередной раз убеждаемся, что двойные стандарты для них норма. Ничего нового я не увидел в действиях парижских властей, которые так поступают с собственными жителями. Таким образом, они кому‑то хотят сделать праздник за счет определенных слоев населения. Это недопустимые вещи. Праздника на этой Олимпиаде не будет.

Из Парижа сейчас фактически сделали тюрьму на время проведения Олимпийских игр. Наставили заборов, люди уже не могут свободно ходить по тем местам, где они привыкли ходить. Значительная часть кафетериев и ресторанов просто заблокирована.

Гости Парижа увидят сейчас город уродливым, а ведь он красивый и действительно очень интересный. Можно сказать, что властям Парижа удалось сделать антирекламу городу и Олимпийским играм», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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49 комментариев
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Ну увидят и увидят, тебе то что, мил человек, чего ж у тебя так пукан то рвет
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А ты кто? Гражданин Франции, или житель Парижа?
Какое дело до чужой страны?
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Про Москву 1980 решил не вспоминать? Удобная позиция…
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их варварское уродование Парижа 2024 vs наше чудесное преображение Сочи 2014 🙄
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Ответ Константин Мееров
Комментарий скрыт
Много ли французских округов посетили за последний год?
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на улицах Парижа весна, но невеселы лица простых парижан
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В России параллельно проходит Олимпиада по вылизыванию?
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Ещё в 1980 в Москве такое уже практиковали
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Васильев так переживает за чужую страну, чужую для россиян Олимпиаду... Бедный, бедный человек, не бережёт свое сердце.
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Ответ naPmu3aH
их варварское уродование Парижа 2024 vs наше чудесное преображение Сочи 2014 🙄
Высылку из Москвы за 101 км перед Олимпиадой-80 тоже можно вспомнить
+14
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Хвала стратегу, что большинство россиян избавлены нынче от возможности лицезреть Париж.
+12
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Ответ Dottore
Ещё в 1980 в Москве такое уже практиковали
В Сочи вообще целый поселок снесли и ничего.
+10
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+10
Вот бы этим гостям увидеть шикарный Благовещенск или Архангельск с одной асфальтовой дорогой нормальной на весь город. Вот где настоящая реклама и неподдельные эмоции!).
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знаток либерализма и демократии ))
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Ответ teddy10
Высылку из Москвы за 101 км перед Олимпиадой-80 тоже можно вспомнить
это слишком давно было, лахтаботы тогда ещё не зарегистрированы были...
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Ответ Варлампий Варлампий
Ну увидят и увидят, тебе то что, мил человек, чего ж у тебя так пукан то рвет
А я снова в Париж, давненько уже не был, люблю когда меня унижают!!!)
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И добавил, а ваши франки уже давным давно никому не нужны 😁
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Он уже был не очень , когда туда приехала дочь Ярослава Мудрого...
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Ответ MikhaL
Про Москву 1980 решил не вспоминать? Удобная позиция…
Это другое
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Вот поэтому российских журналистов и нельзя туда пускать
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Фигасе какой виртуоз этот ваш Васильев, прямо целое попурри из 8-10 методичек вывалил
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Да ланна, неделю назад был в Париже, ну да, многое перекрыто, но везде достаточно внятно висят знаки, как обойти. А как иначе, если там временные трибуны понастроены, народ что ли на них пускать...
+5
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+4
В этом городе тебя больше не будет, как и во многих других, но я знаю город который с удовольствием тебя примет….
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+3
Ответ Константин Мееров
Комментарий скрыт
В Москве может и меньше, а мне хорошо известно, что в 1980 году всех проституток, алкашей, наркоманов и всяких бродяг Ленинграда заставили переехать в Лен Область за 101 км. Там Карельский перешеек, места красивые, но старожилы до сих пор помнят лето 1980 года. Не сомневаюсь, что аналогичные специальные выселительные операции прошли и в Киеве, и в Минске, и в Таллине. А вы Париж, Париж. Вот когда они из Лиона бомжей попрут тогда пишите :)
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Он сам в Париже или где? Если в Париже, тогда какого он попëрся туда если там так плохо, а если - нет, то какого, извините, он пишет о том, чего не видел. Просто...
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Был там позавчера, не знаю, как чудом выжил в этом аду, пришлось есть круассаны и запивать вином, чтобы как-то отвлечься :)
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Перед ОИ-1980 из Москвы и других городов, где проходили соревновались в некоторых видах спорта, выселили тысячи, а то и десятки тысяч асоциальных элементов. И никто за это на загнивающем Западе даже и не ныл и не пускал сопли. А нынешние деятели, видевшие Париж только на картинках- уже скулят.
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Да что там Париж.. Ваш кумир...г-н Васильев..давно уже целую страну в г..но превратил..
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Ответ naPmu3aH
их варварское уродование Парижа 2024 vs наше чудесное преображение Сочи 2014 🙄
Ничего нового. Продолжение старой темы "у них - шпионы, у нас - разведчики"
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А ведь раньше был нормальным мужиком.
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