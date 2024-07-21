Дмитрий Васильев: «Гости Парижа увидят его уродливым, власти фактически сделали тюрьму, к жителям относятся как к скоту. Антиреклама Олимпиады»

Дмитрий Васильев заявил, что власти Парижа изуродовали город перед Олимпиадой.

Cообщалось, что из столицы Франции выселили несколько тысяч бездомных и мигрантов к началу Игр-2024. Также на улицах города установили 44 тысячи решетчатых ограждений в целях обеспечения безопасности.

«Это говорит о мнимом либерализме, демократии и терпимости ко всем людям на Земле. Французы даже к своим жителям, к не самым простым слоям населения, к которым относятся бездомные, относятся как к скоту. Тем самым они подтверждают тезис, что Запад прогнил лицемерием и ложью.

Мы в очередной раз убеждаемся, что двойные стандарты для них норма. Ничего нового я не увидел в действиях парижских властей, которые так поступают с собственными жителями. Таким образом, они кому‑то хотят сделать праздник за счет определенных слоев населения. Это недопустимые вещи. Праздника на этой Олимпиаде не будет.

Из Парижа сейчас фактически сделали тюрьму на время проведения Олимпийских игр. Наставили заборов, люди уже не могут свободно ходить по тем местам, где они привыкли ходить. Значительная часть кафетериев и ресторанов просто заблокирована.

Гости Парижа увидят сейчас город уродливым, а ведь он красивый и действительно очень интересный. Можно сказать, что властям Парижа удалось сделать антирекламу городу и Олимпийским играм», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.