«Это похоже на тюрьму». На улицах Парижа установили 44 тысячи ограждений перед Олимпийскими играми
В преддверии Олимпиады в Париже установили 44 000 решетчатых ограждений.
Это сделано в целях обеспечения безопасности объектов на улицах города.
«Я никогда такого не видел. Это не очень хорошая идея», – приводит RMC Sport слова местного жителя.
«Труднее всего перемещаться по улицам, идущим параллельно набережной Сены», – отметил другой парижанин.
«Это похоже на тюрьму», – добавил один из туристов.
Также на снижение потока клиентов жалуются владельцы магазинов и ресторанов, находящихся на улицах с ограждениями: «Это ужасно для нас, оборот катастрофический. Мы потеряли 50-70%».
Сообщается, что ограждения будут демонтированы после открытия Олимпиады. Тогда будут установлены контрольно-пропускные пункты.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.
Олимпийский праздник попытаются испортить леваки, любители самой-самой мирной религии, антисемиты, поклонники разных диктаторов и прочие людоеды.
И им надо помешать
Ну 10 это почти 40.000, ты прав...
Делая 40.000 ограждений, власти дают понять, что в Париже небезопасно находиться и можно ожидать беспорядков, а то и терактов.
Франция не выглядит безопасным местом сейчас
Вблизи?
Даже не в день матчей😒