«Это похоже на тюрьму». На улицах Парижа установили 44 тысячи ограждений перед Олимпийскими играми

Теги Олимпиада-2024 Легкая атлетика

В преддверии Олимпиады в Париже установили 44 000 решетчатых ограждений.

Это сделано в целях обеспечения безопасности объектов на улицах города. 

«Я никогда такого не видел. Это не очень хорошая идея», – приводит RMC Sport слова местного жителя.

«Труднее всего перемещаться по улицам, идущим параллельно набережной Сены», – отметил другой парижанин.

«Это похоже на тюрьму», – добавил один из туристов.

Также на снижение потока клиентов жалуются владельцы магазинов и ресторанов, находящихся на улицах с ограждениями: «Это ужасно для нас, оборот катастрофический. Мы потеряли 50-70%».

Сообщается, что ограждения будут демонтированы после открытия Олимпиады. Тогда будут установлены контрольно-пропускные пункты.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

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36 комментариев
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Париж, баррикады... Все как в старые-добрые времена!
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Дай бог чтоб помогло.Но тут важнее работа комиссара Жюбера.
Олимпийский праздник попытаются испортить леваки, любители самой-самой мирной религии, антисемиты, поклонники разных диктаторов и прочие людоеды.
И им надо помешать
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О, знаменитое заборостроение, страны передают лучшие практики друг другу
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Це европа, не путать с диктаторским режимом
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Добро пожаловать в Сити-17, ой, в Париж на праздник спорта, добра и розовых единорогов.
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Ответ Христиан Юла
Комментарий скрыт
Левак?
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Бывшей жене Сафонова точно не прорваться теперь в Париж.
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Ну тут даже нашу безраздельную любовь к заборам и ограждениям во имя "безопасности" умудрились переплюнуть
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Ответ ZjzoRe
Комментарий скрыт
ничего себе, 10 заборов, да еще и на стройке наверное?
Ну 10 это почти 40.000, ты прав...
+8
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+7
Ответ Роман Алексеев_1116164417
Дай бог чтоб помогло.Но тут важнее работа комиссара Жюбера. Олимпийский праздник попытаются испортить леваки, любители самой-самой мирной религии, антисемиты, поклонники разных диктаторов и прочие людоеды. И им надо помешать
Жибер в Марселе был - это ж классика….
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Ответ Ебздрогыч
Париж, баррикады... Все как в старые-добрые времена!
как фильм назывался - район 13 ? его здесь кажется снимали?)))
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Ответ lovkac
Комментарий скрыт
Тут скорее не про свободу, а про безопасность.
Делая 40.000 ограждений, власти дают понять, что в Париже небезопасно находиться и можно ожидать беспорядков, а то и терактов.
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+2
Ответ Ебздрогыч
Париж, баррикады... Все как в старые-добрые времена!
Надо посмотреть, какого термидора плавательная программа начнется
+4
-2
+2
Ответ Роман Алексеев_1116164417
Дай бог чтоб помогло.Но тут важнее работа комиссара Жюбера. Олимпийский праздник попытаются испортить леваки, любители самой-самой мирной религии, антисемиты, поклонники разных диктаторов и прочие людоеды. И им надо помешать
На самом деле присутствует чувство, что всё равно что-то произойдет на Олимпиаде, посмотрим.
Франция не выглядит безопасным местом сейчас
+2
-1
+1
Ответ Издательство Trust Me, Bro
На самом деле присутствует чувство, что всё равно что-то произойдет на Олимпиаде, посмотрим. Франция не выглядит безопасным местом сейчас
На каждой олимпиаде людоеды пытаются что то учудить. Это не ново. Мирный праздник людей им всегда не нравится.
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Ответ Can
как фильм назывался - район 13 ? его здесь кажется снимали?)))
13-й район
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Ответ Больное животное
очень скоро. сразу после того, как загниет)))
Давно сгнила уже и смердит, жаль труп убрать некому.
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За что боролись - на то и напоролись.
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А леваки хоть 1 полезное дело сделали? Как ни пытался, не могу вспомнить, ни в какой стране
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Скоро вся Европа будет как один концлагерь.
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Почти столько же сколько у нас на раЁне во дворах
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ну тут скорее вопрос к исполнению, а не к идее. поставить забор на кирпичи на полпрохода - не самая умная идея. в чем проблема была сделать забор по обочине дороги, чтоб он не мешал пешеходам, у которых и так меньше метра проход?
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Газпром-Арену видел кто?
Вблизи?
Даже не в день матчей😒
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Ответ Sgi
Жибер в Марселе был - это ж классика….
Тогда комиссар Мегре.
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0
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13й район
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0
Ответ Честный контроль
Скоро вся Европа будет как один концлагерь.
очень скоро. сразу после того, как загниет)))
+1
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Это рай для карманников. Если в таком тесном проходе люди будут идти навстречу друг другу и их будет толпа.
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