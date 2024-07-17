«Это похоже на тюрьму». На улицах Парижа установили 44 тысячи ограждений перед Олимпийскими играми

В преддверии Олимпиады в Париже установили 44 000 решетчатых ограждений.

Это сделано в целях обеспечения безопасности объектов на улицах города.

«Я никогда такого не видел. Это не очень хорошая идея», – приводит RMC Sport слова местного жителя.

«Труднее всего перемещаться по улицам, идущим параллельно набережной Сены», – отметил другой парижанин.

«Это похоже на тюрьму», – добавил один из туристов.

Также на снижение потока клиентов жалуются владельцы магазинов и ресторанов, находящихся на улицах с ограждениями: «Это ужасно для нас, оборот катастрофический. Мы потеряли 50-70%».

Сообщается, что ограждения будут демонтированы после открытия Олимпиады. Тогда будут установлены контрольно-пропускные пункты.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.