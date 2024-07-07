Зайцева о выборах в Мосгордуму: «Зачем иду? Доросла мозгами, наверное. Звали, предлагали и раньше — но я была не готова. Сейчас готова»

Теги Ольга Зайцева сборная России жен Политика Спорт-Экспресс Биатлон

Бывшая биатлонистка Ольга Зайцева рассказала, зачем идет в политику.

Зайцева выдвинула свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму. 

— Я иду в Мосгордуму, сейчас у меня избирательный процесс идет. Зачем иду? Доросла мозгами, наверное. Звали, предлагали и раньше — но я была не готова. Сейчас готова.

Чтобы понять всю эту систему, помогать людям. Спортсмены — они целеустремленные, трудолюбивые, и хочется идти что-то менять. Сейчас ходишь по своим избирательным округам, знакомишься со всеми — проблем очень много. И я как человек хочу помогать, исправлять, быстрее это делать. Вопросов много, а ум свежий, молодой.

— Вы не будете ограничиваться спортом? Придется же вникать в другие сферы.

— Осваивать я буду в процессе, конечно. Но основная сфера у меня спорт. Я буду развивать свой вид спорта, у нас в Москве есть лыжные трассы, классно сделанные. Лыжно-биатлонный комплекс у нас был всегда в планах и мечтах — мы к нему идем и будем делать. Развивать спорт иду.

— У вас нет ностальгии по тем временам, когда вы ездили к мужу-словаку в Брюссель без проблем и пересадок?

— Я ездила к своему ребенку, который был зимой со своим отцом, после каждого старта моталась. Благо позволяли обстоятельства, мы были в Европе. Никакой ностальгии совершенно нет, и я не хочу никуда туда ехать отдыхать. Я отдыхаю в России, в Сибири, в Сочи. Я в крови патриот, и мне реально туда не хочется, — сказала двукратная олимпийская чемпионка. 

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29 комментариев
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Хорошо сказано "в крови патриот". Все "патриоты" сейчас именно в ней. И навряд ли уже удастся отмыться.
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Спортсменам в Думах делать нечего, иди работать тренером, учителем физкультуры, занимайся бизнесом
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Ответ Dr. Heisenberg
Хорошо сказано "в крови патриот". Все "патриоты" сейчас именно в ней. И навряд ли уже удастся отмыться.
Да они там все «патриоты» не за дорого и за ништяки, потом спокойно переобуются, обычные хамелеоны!)
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И всё-таки она Зайка. Только теперь из картин Коли Копейкина.
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"Я в крови патриот" .
Вот это сказала. так сказала, интересно она по локти в крови или уже выше и поэтому в думу полезла.
"Чтобы понять всю эту систему, помогать людям"
Посмешила, систему не знает, как помогать-то будет, может для начала все-таки изучить, а потом идти во власть.
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Выросли мозги, раньше их не было.
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>Доросла мозгами, наверное.

Судя по предыдущей новости, видимо, все еще нет))
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Ответ sergey2022
Спортсменам в Думах делать нечего, иди работать тренером, учителем физкультуры, занимайся бизнесом
Меня больше терзают мысли - за кого вообще мы болеем в спортивных соревнованиях?
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деньги закончились..
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Чтобы думы думать, можно дорасти только совестью. Отрицательно.
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Не мозгами доросла, а съела нужное количество соли. Из спортсменов-целевиков в депутаты-солевики.
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Пазл сложился в денежном эквиваленте
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Спойлер.
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Мозговой мускул готов!!
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"Доросла мозгамИ" - этим всё сказано
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позорище
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Раньше лыжи мешали ноги раздвигать, а теперь норм.
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Какое у нее образование? Что она знает и умеет, кроме биатлона?
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кто им про их мозги впаривает?)
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Мозгов у неё хоть отбавляй
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Самое главное не создавать в том числе из спортсменов себе кумиров и идолов, болеть как говориться без излишнего фанатизма
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Аминь...
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Зайку бросила хозяйка
И ненужной стала зайка
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"Наверное". Ну хорошо хоть сама сомневается, задатки интеллекта есть
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Значит мозгами не доросла, но почему то решила что доросла и пошла. Данинг-Крюгер и Патриотизм это сила.
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