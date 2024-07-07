Бывшая биатлонистка Ольга Зайцева рассказала, зачем идет в политику.

Зайцева выдвинула свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму.

— Я иду в Мосгордуму, сейчас у меня избирательный процесс идет. Зачем иду? Доросла мозгами, наверное. Звали, предлагали и раньше — но я была не готова. Сейчас готова.

Чтобы понять всю эту систему, помогать людям. Спортсмены — они целеустремленные, трудолюбивые, и хочется идти что-то менять. Сейчас ходишь по своим избирательным округам, знакомишься со всеми — проблем очень много. И я как человек хочу помогать, исправлять, быстрее это делать. Вопросов много, а ум свежий, молодой.

— Вы не будете ограничиваться спортом? Придется же вникать в другие сферы.

— Осваивать я буду в процессе, конечно. Но основная сфера у меня спорт. Я буду развивать свой вид спорта, у нас в Москве есть лыжные трассы, классно сделанные. Лыжно-биатлонный комплекс у нас был всегда в планах и мечтах — мы к нему идем и будем делать. Развивать спорт иду.

— У вас нет ностальгии по тем временам, когда вы ездили к мужу-словаку в Брюссель без проблем и пересадок?

— Я ездила к своему ребенку, который был зимой со своим отцом, после каждого старта моталась. Благо позволяли обстоятельства, мы были в Европе. Никакой ностальгии совершенно нет, и я не хочу никуда туда ехать отдыхать. Я отдыхаю в России, в Сибири, в Сочи. Я в крови патриот, и мне реально туда не хочется, — сказала двукратная олимпийская чемпионка.