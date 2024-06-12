МОК о плакате с Исинбаевой в Париже: «Похоже, что это часть кампании по дезинформации против Олимпийских игр»

В МОК связали афиши с Исинбаевой в Париже с обвинениями Microsoft в адрес России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее в соцсетях начала распространяться фотография афиши к Олимпиаде-2024, на которой изображена двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева с российским флагом.

Тогда в МОК отметили, что плакат, «изображенный и распространенный в российских СМИ и на российских платформах социальных сетей, относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году».

«Похоже, что это часть кампании по дезинформации против Олимпийских игр в Париже в 2024 году и МОК», – цитирует ТАСС новое заявление МОК, которое которое сопровождается ссылкой на доклад Microsoft.