МОК о плакате с Исинбаевой в Париже: «Похоже, что это часть кампании по дезинформации против Олимпийских игр»

Теги Елена Исинбаева МОК Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

В МОК связали афиши с Исинбаевой в Париже с обвинениями Microsoft в адрес России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее в соцсетях начала распространяться фотография афиши к Олимпиаде-2024, на которой изображена двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева с российским флагом.

Тогда в МОК отметили, что плакат, «изображенный и распространенный в российских СМИ и на российских платформах социальных сетей, относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году».

«Похоже, что это часть кампании по дезинформации против Олимпийских игр в Париже в 2024 году и МОК», – цитирует ТАСС новое заявление МОК, которое которое сопровождается ссылкой на доклад Microsoft.

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14 комментариев
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То есть великая спортсменка для них дезинформацией является? Все эти моки, вады и прочие конторы настолько протухли, что дискредитировать их невозможно. Русофобские помойки на поводке у вашингтонских хозяев
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+20
Путин виноват!
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-2
+10
Они уже сами не знают, как отмазаться.
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+7
ДБ!
(с) С.В.Лавров
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+5
Все это происки ЦИПсО 🤔
+6
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+3
Забавно как их корёжит от фотки жительницы Монако, бывающей в России раз в 2-3 года...
+4
-2
+2
Так причем здесь дезинформация? Плакат был? Был. Относится он к олимпиаде? Относится.
Зато зашевелились как тараканы при включении света, когда увидели плакат с россиянкой.
+3
-1
+2
похоже это плакат из эпохи, когда Олимпийские игры придерживались своих правил
+3
-2
+1
Ответ Андрей Балабаев
То есть великая спортсменка для них дезинформацией является? Все эти моки, вады и прочие конторы настолько протухли, что дискредитировать их невозможно. Русофобские помойки на поводке у вашингтонских хозяев
В конце концов захлебнуться своим же ядом
+1
0
+1
А в чем дезинформация заключается, если МОК признал, что это реальный плакат?
+2
-2
0
Рекламная кампания, которая была запущена в 2020 году, относилась совсем не к Олимпийским играм.
0
0
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Ответ DivanGeneral
Так причем здесь дезинформация? Плакат был? Был. Относится он к олимпиаде? Относится. Зато зашевелились как тараканы при включении света, когда увидели плакат с россиянкой.
В контексте нынешних ОИ это дезинформация. Что непонятного, хоспади?
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