Юрлова о пропусках Олимпиад: «Каждый раз это было очень сильно больно, но это все пережито. Такова, наверное, моя судьба»

Екатерина Юрлова высказалась о том, что ни разу не выступила на Олимпиаде.

«Каждый раз это было очень сильно больно, но это все пережито, и сейчас у меня нигде не откликается то, что я не съездила на Олимпийские игры. Потому что это уже все в прошлом, такова, наверное, была моя спортивная судьба.

Конечно, как у любого спортсмена, который максимально ко всему относиться, хочет максимально показать результат – это голубая мечта. Но, к сожалению, она у меня не осуществилась. Но я рада своим двум личным медалям на чемпионатах мира. Я считаю, что в те годы, когда я выступала, все это очень непросто: с той конкуренцией, со многими проблемами, с которыми мы сталкивались.

Я пережила этот момент. Я понимаю, что я не одна такая. Каждый раз это была новая история. Вот предпоследняя Олимпиада в , которая была в 2018 году. Там сложилась такая ситуация, которая от меня ну абсолютно не зависела. Я была готова максимально, я была готова очень хорошо. Мне даже казалось, что при удачном стечении обстоятельств были все шансы на медаль. Но...

Люди, которые занимались отбором команды олимпийских атлетов из России почему-то решили, что возьмем вот этих, а не других. С чем это было связано – я не могу сказать, потому что до сих пор не получила ответа», – рассказала в шоу «Макияж с Кирой Дюжевой».