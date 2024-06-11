Дмитрий Васильев: «Нельзя ждать у моря погоды, когда отстранившие Россию мерзавцы вернут нас к соревнованиям. Удел сильных – создавать свой формат»

Теги Дмитрий Васильев контент Игры БРИКС Биатлон

Дмитрий Васильев призвал «не ждать у моря погоды» в вопросах допуска спортсменов.

«Я позитивно отношусь к Играм БРИКС (пройдут в Казани 12-23 июня – Sports). Сидеть и ждать у моря погоды, когда отстранившие Россию мерзавцы вернут нас к международным соревнованиям, нельзя.

Это удел слабых, а удел сильных – это создавать свой формат. Возможно, он еще не самый конкурентный, но все впереди», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

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8 комментариев
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Дмитрий Васильев хорош - громкоголос и патриотичен одновременно: "Нельзя ждать у моря погоды, когда отстранившие Россию мерзавцы вернут нас к соревнованиям."
Только вот как быть с "мерзавцами", запустившими вот это вот все? Дай ответ, Дмитрий Васильев.
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Коллеги Васильева не могут "создать" (например) патроны для биатлона и пр. спортивный инвентарь, о чем периодически стонут, но традиционно строят планы по поводу глобальных проектов. Пока же желающие поддерживать выдуманное величие и новые форматы - страны типа Зимбабве на ПМЭФ, традиционно со своими интересами и выгодой.
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Санкции вводят не для того чтобы их быстро снимать. Наше поколение уже не увидит снятия бана независимо от того как закончится сво.
Так что Васильев полностью прав.
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какой формат создавать? С блекджеком и шл**ами?
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Мерзавцами можно ёмко охарактеризовать таких, как Васильев.
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Россия не может создать то, что нельзя купить в Китае
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Опыт показал, что такие соревнования как Дружба - 84, Игры Доброй воли не приживаются и не могут конкурировать с ОИ, Чемпионатами мира и Кубками мира. Неинтересно смотреть междусобойчики.
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А я бы сейчас с удовольствием у теплого моря подождал погоды, мне можно
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