Дмитрий Васильев: «Нельзя ждать у моря погоды, когда отстранившие Россию мерзавцы вернут нас к соревнованиям. Удел сильных – создавать свой формат»
Дмитрий Васильев призвал «не ждать у моря погоды» в вопросах допуска спортсменов.
«Я позитивно отношусь к Играм БРИКС (пройдут в Казани 12-23 июня – Sports). Сидеть и ждать у моря погоды, когда отстранившие Россию мерзавцы вернут нас к международным соревнованиям, нельзя.
Это удел слабых, а удел сильных – это создавать свой формат. Возможно, он еще не самый конкурентный, но все впереди», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
Только вот как быть с "мерзавцами", запустившими вот это вот все? Дай ответ, Дмитрий Васильев.
Так что Васильев полностью прав.