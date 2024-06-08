Чепиков о санкциях: «Прессинг на наши спортивные организации все усиливается. Чаще всего это доходит до маразма»

Теги Сергей Чепиков ФИДЕ Политика ФШР Биатлон

Сергей Чепиков назвал маразмом санкции против российских спортивных организаций.

Ранее комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на два года лишила членства Федерацию шахмат России (ФШР).

«Мы уже ничему не удивляемся. Прессинг на наши спортивные организации все усиливается. И чаще всего это доходит до маразма. И то, что сейчас произошло, тоже маразм.

Но нужно потерпеть. Все равно все это не будет продолжаться бесконечно. Все равно наступят перемены в мировой политике и, надеюсь, в международных спортивных организациях», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Чепиков.

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