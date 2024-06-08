Мария Захарова о лишении ФШР членства в ФИДЕ: «Таким образом ФИДЕ временно исключила себя из мировых шахмат»

Теги ФИДЕ Мария Захарова ФШР Шахматы

Мария Захарова высказалась о лишении Федерации шахмат России членства в ФИДЕ.

Комиссия по этике ФИДЕ призвала ФШР отказаться от деятельности на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также упразднить попечительский совет или отправить в отставку его членов, на которых наложены международные санкции.

Если эти требования не будут выполнены в течение 60 дней, санкции вступят в полную силу.

«Федерацию шахмат России временно исключили из ФИДЕ. Таким образом ФИДЕ временно исключила себя из мировых шахмат», – написала официальный представитель МИД РФ.

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7 комментариев
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От пятничных возлеяний не отошла ещё?
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Сразу,почему-то,вспомнились Нью-Васюки и «Международный Васюкинский турнир 1927 года» из "12 стульев".
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По субботам нельзя работать, даже языком..
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Они сами интересно воспринимают всерьез то, что говорят?
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Больше не наливать.
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Ответ Ozz99
От пятничных возлеяний не отошла ещё?
Прогуливал на уроках русского языка?
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