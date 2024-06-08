Мария Захарова о лишении ФШР членства в ФИДЕ: «Таким образом ФИДЕ временно исключила себя из мировых шахмат»

Мария Захарова высказалась о лишении Федерации шахмат России членства в ФИДЕ.

Комиссия по этике ФИДЕ призвала отказаться от деятельности на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также упразднить попечительский совет или отправить в отставку его членов, на которых наложены международные санкции.

Если эти требования не будут выполнены в течение 60 дней, санкции вступят в полную силу.

«Федерацию шахмат России временно исключили из ФИДЕ. Таким образом временно исключила себя из мировых шахмат», – написала официальный представитель МИД РФ.