Александр Тащин: «Одна из многочисленных задач «Матч ТВ» – показать, что, несмотря на мировое противоборство, российский спорт развивается»

Генпродюсер «Матч ТВ» высказался о развитии российского спорта в условиях санкций.

«Мы были основным бродкастером «Игр будущего». Для нас это был вызов, потому что производство подобного турнира отличается от классического спорта.

У нас была картинка международного качества. Те охваты, то количество стран, которые приехали на «Игры будущего», впечатляет. Это доказывает, что мы готовы к таким крупным соревнованиями. И стартующие скоро снова это докажут.

Стоит поблагодарить наши федерации и лиги. Санкции пошли в какой‑то степени нам на пользу. Потому что теперь все обратили внимание именно на внутренние соревнования.

Количество и качество внутренних соревнований растет. И, что самое главное, растут цифры телесмотрения. У нас на 20–30 процентов увеличились цифры по чемпионату России по футболу, КХЛ, биатлону, лыжам и так далее», — сказал на сессии «Глобальные проекты российского спорта» на ПМЭФ.

«В современно мире спорт стал объектом политического влияния, и одна из многочисленных задач «Матч ТВ» – показать, что, несмотря на все мировое противоборство, российский спорт развивается, достигает новых вершин и реализует глобальные проекты по самому высшему стандарту», – цитирует Тащина «Матч ТВ».