Александр Тащин: «Одна из многочисленных задач «Матч ТВ» – показать, что, несмотря на мировое противоборство, российский спорт развивается»

Теги телевидение Александр Тащин Матч ТВ Игры Будущего Игры БРИКС Биатлон

Генпродюсер «Матч ТВ» высказался о развитии российского спорта в условиях санкций.

«Мы были основным бродкастером «Игр будущего». Для нас это был вызов, потому что производство подобного турнира отличается от классического спорта.

У нас была картинка международного качества. Те охваты, то количество стран, которые приехали на «Игры будущего», впечатляет. Это доказывает, что мы готовы к таким крупным соревнованиями. И стартующие скоро Игры БРИКС снова это докажут.

Стоит поблагодарить наши федерации и лиги. Санкции пошли в какой‑то степени нам на пользу. Потому что теперь все обратили внимание именно на внутренние соревнования.

Количество и качество внутренних соревнований растет. И, что самое главное, растут цифры телесмотрения. У нас на 20–30 процентов увеличились цифры по чемпионату России по футболу, КХЛ, биатлону, лыжам и так далее», — сказал Александр Тащин на сессии «Глобальные проекты российского спорта» на ПМЭФ. 

«В современно мире спорт стал объектом политического влияния, и одна из многочисленных задач «Матч ТВ» – показать, что, несмотря на все мировое противоборство, российский спорт развивается, достигает новых вершин и реализует глобальные проекты по самому высшему стандарту», – цитирует Тащина «Матч ТВ». 

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13 комментариев
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То есть, показать то, чего нет
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Санкции пошли в какой‑то степени нам на пользу.

Нестареющая классика!
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теперь все обратили внимание именно на внутренние соревнования

Вот прям "ВСЕ"? Серьезно?
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+5
вместо олимпийской деревни будут показывать потемкинские
+5
-1
+4
Кто-нибудь вообще смотрел игры будущего, кроме Ротенберга?
+4
-1
+3
Ответ Ебздрогыч
Санкции пошли в какой‑то степени нам на пользу. Нестареющая классика!
... а мы крепчаем
+2
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Когда смотрел только футбольные еврокубки……
+2
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+1
То что умерло, развиваться не может. Только разлогаться.
+1
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он знает, что врёт.
сидящие в зале знают, что он им врёт.
мы ВСЕ знаем, что он нам врёт.
он знает, что ВСЕ знают, что он им врёт.
кто же хозяин тех ушей, для которых он врёт?
отзовись...
)
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Значит просто показать, уже даже не шифруются, что тупо показуха, очередные потемкинские деревни, а не на деле чего-то добиться
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Меня удевляет, откуда появилась в УК статья за призыв к введению столь полезных для нас санкций. Явно враг народа ее ввел.
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Я иду пока вру.
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Ознакомился с тв программой на завтра (суббота), итак (не поленился, переписал, не понял как скопировать и вставить, стар для этого 😀):
Смешанные единоборства из Тайланда;
Смешанные единоборства из Тайланда;
Новости;
Все на Матч (вроде тоже новости);
Художка из Омска (Евгения cup), не знаю точно, что это, но спорт, международный с участием РФ (пошло в зачёт);
Небесная грация (видимо что то о грации);
«Вы это видели» (я не видел, честно);
Художка из Омска (Евгения cup);
Месси - величайший (тут не поспоришь);
Новости;
Все на матч;
Женский футбол ЦСКА-Зенит (на любителя, но из всего списка это единственное, что - спорт и из РФ в одном);
Пул из СА;
Бокс из Великобритании;
Все на матч;
Российская серия кольцевых гонок Нижегородское (судя по тому, что сеанс назначен на 4 ночи, не прямой эфир и вообще не совсем уверен, что трансляция, может передача какая, если не прав, прошу прощения);
Ну и на сладенькое, кому не спится - география спорта (Ярославль).

Вопрос: где российский спорт в Вашей ветке трансляций??? Из списка две трансляции. Либо нет спорта в РФ, либо нерентабельно показывать. Так если оно так, говорите честно, только правдой можно что то изменить, а заливать глаза сладкой болтовней это не панацея.
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