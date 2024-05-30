Иродов о подготовке: «Резервы есть, знаем, над чем работать. Нас уже готовят к предстоящим стартам, а именно – к Олимпиаде-2030»

Биатлонист Денис Иродов высказался о подготовке к Олимпиаде-2030.

Иродову 21 год, он трехкратный чемпион мира среди юношей. В сезоне-2023/24 он занял 41-е место в общем зачете Кубка России.

– Денис, как оцениваешь прошедший сезон. Это твой первый сезон в основном составе сборной России, первые старты со взрослыми спортсменами.

– В целом сезон неплохой, перехожу на новый уровень подготовки и соревнований. Можно сказать, что-то получилось, что-то нет – есть над чем работать. Юниорский и юношеский возраст – это одно, мужской возраст –совершенно другое, совершенно другой уровень подготовки. В целом резервы есть, знаем, над чем работать. <...>

– В завершение сезона произошли серьезные изменения в группах подготовки нашей биатлонной сборной. Ты теперь тренируешься в группе Б, в группе резерва.

– Весь прошлый сезон я провел в мужском составе основной сборной. Шансов отобраться в основной состав было немного. В тоже время я уже выхожу из юниорского возраста. Чтобы не бросать меня, было приятно тренерское решение оставить меня в группе Б. В ней все ребята 2000 года рождения и младше.

Нас уже готовят к предстоящим стартам, а именно – к Олимпиаде 2030 года, то есть потихоньку нас готовят на смену поколений.

– А тренируетесь раздельно с основной командой?

– Да. Сейчас у нас будет небольшая состыковка в Красной поляне. Иногда будем встречаться на сборах. Два тренера, работа строится по разным планам, два разных видения организации тренировочного процесса. Нас тренируют Сергей Башкиров и Павел Максимов, тренер по стрельбе, – сказал Иродов.