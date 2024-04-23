Биатлонист Денис Иродов перейдет в сборную Московской области.

Об этом сообщил президент региональной федерации Алексей Нуждов. Ранее 21-летний Иродов выступал за Республику Алтай и Новосибирскую область.

«Денис Иродов переходит в сборную Подмосковья. С его тренером Вадимом Викторовичем Иродовым мы всё обговорили, услышали как желание тренера, так и самого спортсмена. Дальше уже было обсуждение с федерацией данного вопроса.

Согласно положению о переходах Союза биатлонистов России (СБР), мы направили соответствующие письма и получили официальный ответ. На данный момент у нас все на стадии оформления», – сказал Нуждов.

Иродов – трехкратный чемпион мира 2021 года среди юношей.