Команда Каминского проведет сбор в Токсово в мае, группа Башкирова – в Чайковском, Шашилов и Истомин отправятся в Раубичи

Теги сборная России сборная России жен Юрий Каминский Сергей Башкиров Михаил Шашилов Артем Истомин Биатлон

Союз биатлонистов России представил расписание сборов национальной команды.

Основная мужская сборная под руководством Юрия Каминского будет тренироваться в Токсово (7-18 мая). Резервная команда Сергея Башкирова проведет сборы в Чайковском (14-25 мая).

Основная женская команда во главе с Михаилом Шашиловым будет находиться в белорусских Раубичах (20 мая – 7 июня). Туда же поедет резервная команда Артема Истомина (20 мая – 7 июня).

Латыпов, Серохвостов, Колотов будут тренироваться в группе Каминского, Домичек, Иродов, Усов – у Башкирова, Халили уйдет на самоподготовку

Наталия и Анастасия Шевченко, Сливко, Казакевич вошли в состав группы Шашилова, Болдырева, Метеля, Суханова – в группу Истомина

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий