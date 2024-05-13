Команда Каминского проведет сбор в Токсово в мае, группа Башкирова – в Чайковском, Шашилов и Истомин отправятся в Раубичи

Союз биатлонистов России представил расписание сборов национальной команды.

Основная мужская сборная под руководством Юрия Каминского будет тренироваться в Токсово (7-18 мая). Резервная команда Сергея Башкирова проведет сборы в Чайковском (14-25 мая).

Основная женская команда во главе с Михаилом Шашиловым будет находиться в белорусских Раубичах (20 мая – 7 июня). Туда же поедет резервная команда Артема Истомина (20 мая – 7 июня).

Латыпов, Серохвостов, Колотов будут тренироваться в группе Каминского, Домичек, Иродов, Усов – у Башкирова, Халили уйдет на самоподготовку

Наталия и Анастасия Шевченко, Сливко, Казакевич вошли в состав группы Шашилова, Болдырева, Метеля, Суханова – в группу Истомина