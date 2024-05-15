Ильназ Мухамедзянов: «Губерниев делает, наверное, 70-80% работы по популяризации биатлона в нашей стране»

Ильназ Мухамедзянов высказался о работе комментатора Дмитрия Губерниева.

– Дмитрий Губерниев – это главная звезда российского биатлона?

– Дмитрий Викторович делает, наверное, 70-80% работы по популяризации биатлона в нашей стране. Тяжело в мире найти такой уровень комментирования, чтобы с такой экспертностью, с такими воодушевлением и азартом говорить о гонках. Он, безусловно, провел колоссальную работу, можно сказать только одно: «Низкий вам поклон, Дмитрий Викторович».

– «Матч ТВ» раз в год проводит «Гонку звезд», где сильные биатлонисты выступают в паре с каким-то известным человеком. Кого бы вы взяли в пару? Может быть, того же Губерниева?

– Думаю, за Дмитрия Губерниева будет целая драка, чтобы взять его к себе в команду. Конечно, это очень интересно – соревноваться со звездами, хотелось бы принять участие в таких шоу. Даже не задумывался о паре. Наверное, я посмотрю расклады и выберу самого сильного и медийного, – сказал