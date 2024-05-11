Латыпов, Логинов, Халили, Резцова, Гореева и еще 9 биатлонистов вошли в пул тестирования IBU
14 российских биатлониста вошли в пул допинг-тестирования IBU.
Это Карим Халили, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Петр Пащенко, Анастасия Гореева, Анастасия и Наталья Шевченко, Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Виктория Сливко.
Анастасия и Наталья Шевченко, Казакевич, Мухамедзянов и Пащенко не входили в пул тестирования IBU в прошлом сезоне. Выбыли из международного пула Никита Поршнев, Максим Цветков, Ульяна Нигматуллина и Екатерина Носкова.
Всего в новый международный пул допинг-тестирования вошли 116 биатлонистов (59 мужчин и 57 женщин). Первое место по числу включенных спортсменов занимает Норвегия (16).