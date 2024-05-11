Латыпов, Логинов, Халили, Резцова, Гореева и еще 9 биатлонистов вошли в пул тестирования IBU

Теги сборная России сборная России жен допинг IBU Александр Логинов Максим Цветков Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Эдуард Латыпов Кристина Резцова Петр Пащенко Александр Поварницын Виктория Сливко Ильназ Мухамедзянов Ирина Казакевич Никита Поршнев Екатерина Носкова (Мошкова) Карим Халили Даниил Серохвостов Анастасия Шевченко Анастасия Гореева Наталия Шевченко (Мекрюкова) Александр Корнев Биатлон

14 российских биатлониста вошли в пул допинг-тестирования IBU.

Это Карим Халили, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Петр Пащенко, Анастасия Гореева, Анастасия и Наталья Шевченко, Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Виктория Сливко.

Анастасия и Наталья Шевченко, Казакевич, Мухамедзянов и Пащенко не входили в пул тестирования IBU в прошлом сезоне. Выбыли из международного пула Никита Поршнев, Максим Цветков, Ульяна Нигматуллина и Екатерина Носкова.

 Всего в новый международный пул допинг-тестирования вошли 116 биатлонистов (59 мужчин и 57 женщин). Первое место по числу включенных спортсменов занимает Норвегия (16).

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