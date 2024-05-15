Ильназ Мухамедзянов: «Как только границы откроют, мы уже через этап-два сможем бороться на равных со всеми мировыми лидерами»

Ильназ Мухамедзянов считает, что россияне смогут успешно выступать на Кубке мира.

– Многие говорят, что мировой биатлон уже не тот и он теряет популярность из-за доминирования норвежцев. Что вы думаете об этом?

– Я не слежу за Кубком мира, но, судя по рассказам ребят о том, что творится на стадионах, когда проходят этапы, кажется, что все равно людям интересно то, что происходит на трассе и на стрельбище. Отчасти, скорее всего, то, что выигрывают только норвежцы, вызывает скуку, но сама стадионная атмосфера, особенно по словам ребят о том, как там дребезжит земля, – это непередаваемые ощущения.

– Сейчас, когда вы закрепляетесь в составе основной сборной, российские биатлонисты отстранены от международных турниров. Есть ли у вас надежда, что в скором времени вы сможете попробовать свои силы на Кубке мира?

– Конечно, очень хочется там выступить, тем более я никогда раньше там не был. Хочу ощутить, что это такое, и верю, что рано или поздно нас допустят и мы будем во всеоружии.

– Как вы считаете, не будет ли российский биатлон деградировать в условиях исключительно внутренней конкуренции? Или, напротив, вы вернётесь более голодными?

– Думаю, мы вернемся на международную арену более голодными до побед, но какое-то время будет нужно на адаптацию. Сейчас на Кубке мира отменили фторовую смазку, есть и психологическое давление из-за того, как будут иностранцы смотреть на россиян, и в целом из-за отношения Запада к России.

Но я не думаю, что адаптация затянется надолго: как только границы откроют, мы уже через этап-два сможем бороться на равных со всеми мировыми лидерами, – сказал .