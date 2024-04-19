Ростовцев о «Союзе трех биатлонистов»: «По спортивному результату никто из этих спортсменов не прошел в число восьми лучших»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Александр Логинов Антон Бабиков Александр Поварницын Ильназ Мухамедзянов Василий Томшин Карим Халили Кирилл Бажин Савелий Коновалов Биатлон

Ростовцев рассказал, почему Логинов, Бабиков и Поварницын не вошли в состав основной сборной.

В прошлом сезоне биатлонисты находились на самоподготовке. 

– Знаменитый «Союз трех биатлонистов» в составе Александра Логинова, Антона Бабикова и Александра Поварницына продолжит существование?

– Вопрос не по адресу. По спортивному результату никто из этих спортсменов не прошел в число восьми лучших. У нас ведь в плане критериев отбора все просто.

На сайте СБР есть положение о централизованной подготовке, где четко прописано: восемь человек проходят в команду по спортивному результату, ещё восемь включаются по решению тренерского совета, которое утверждает исполком СБР.

Если рассуждать в порядке приоритета на примере мужской команды, лучшим в Кубке России по количеству набранных очков был Эдуард Латыпов. Тройку лидеров по рейтингу СБР составили Латыпов, Карим Халили и Кирилл Бажин.

По итогам главных стартов сезона в индивидуальных дисциплинах следующие четыре позиции заняли Даниил Серохвостов, Петр Пащенко, Ильназ Мухамедзянов и Василий Томшин. Плюс лучший юниор сезона – Савелий Коновалов, – сказал вице-президент СБР.

Латыпов, Серохвостов, Колотов будут тренироваться в группе Каминского, Домичек, Иродов, Усов – у Башкирова, Халили уйдет на самоподготовку

 

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11 комментариев
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Если так,то Пащенко и Коновалов должны быть в основной сборной.. Спортивный результат-это рейтинг сбр-по-моему,а не отдельные старты,а там два Саши и Антон-в 10 лучших. То,что они не хотят тренироваться у Ю.М,как и Карим-это другой вопрос.
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Ответ притвиц
В чем прав Ростовцев-в главном он прав, нет результатов у этой группы самоподготовщиков, кажется вот Саша Логинов должен побеждать всех с его-то опытом, талантом, но увы не ровно проходит он сезон, даже неудачная стрельба Латыпова в течении сезона не позволила хоть кому то из этой тройки конкурировать с лидером, начинают отставать они от Халили, Бажина, Серохвостова, Пащенко, Мухамедзянова , Томшина, думаю и в предстоящем сезоне отрыв будет только увеличиваться, где-то понимаю Сашу , трудно найти мотивацию выкладываться на российских соревнованиях после побед на ЧМ,КМ не простое дело, а вот позиция оставшихся двоих очень не конструктивная, им бы не отделяться от молодежи, не вариться в собственном соку, глядишь в коллективе и развитие кое-какое бы получили.
Да им в принципе плевать на попадание в сборную, но за регион они выступают и достойно по сравнению с названными вами
А из 7гонок , входящих в критерии, они пропустили Бабиков-3, Логинов- 1, Поварницын-2. И вот эти гонки - решающие для СБР. И не хочется говорить кто и как готовился к этим стартам( пропускал КР).
А то что они заболели перед гл. стартами, на это никто внимания не обращает. Как и на то какое место в рейтинге занимают спортсмены по итогам сезона.
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Бред какой-то. Логинов -4й, Поварницын -6 ой в рейтинге СБР. Томшин 11, Колотов вообще 13 и они вошли в восьмёрку лучших. Колотов лучше Логинова?Сказал бы уж прямо, что они хотят тренироваться самостоятельно. Хотя мне кажется, что Поварницын пошёл бы в сборную, если бы ему предложили.
+4
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В чем прав Ростовцев-в главном он прав, нет результатов у этой группы самоподготовщиков, кажется вот Саша Логинов должен побеждать всех с его-то опытом, талантом, но увы не ровно проходит он сезон, даже неудачная стрельба Латыпова в течении сезона не позволила хоть кому то из этой тройки конкурировать с лидером, начинают отставать они от Халили, Бажина, Серохвостова, Пащенко, Мухамедзянова , Томшина, думаю и в предстоящем сезоне отрыв будет только увеличиваться, где-то понимаю Сашу , трудно найти мотивацию выкладываться на российских соревнованиях после побед на ЧМ,КМ не простое дело, а вот позиция оставшихся двоих очень не конструктивная, им бы не отделяться от молодежи, не вариться в собственном соку, глядишь в коллективе и развитие кое-какое бы получили.
+3
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А вот критерии отбора на ОИ 2022 до сих пор на сайте СБР висят
https://biathlonrus.com/upload/iblock/e4c/e4cdf12eceab4bc47e2e4c1e17c5ad7f.pdf
4. Зимние Олимпийские игры 2022 года в г. Пекин (Китай):
4.1. Для участия в зимних Олимпийских играх - 2022 года в г. Пекин (Китай)тренеры спортивной
сборной команды определяют состав по итогам выступления на 1-7 этапах Кубка мира.
Бабиков их выполнил. И выиграл ИГ на 7м этапе на ветру. Был он на ОИ?. Не был.
У вас все просто. как хотим так и ...вертим. вот и весь ваш принцип.
а сейчас уже и пофик кого вы там себе подобрали по симпатиям.
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Ответ притвиц
В чем прав Ростовцев-в главном он прав, нет результатов у этой группы самоподготовщиков, кажется вот Саша Логинов должен побеждать всех с его-то опытом, талантом, но увы не ровно проходит он сезон, даже неудачная стрельба Латыпова в течении сезона не позволила хоть кому то из этой тройки конкурировать с лидером, начинают отставать они от Халили, Бажина, Серохвостова, Пащенко, Мухамедзянова , Томшина, думаю и в предстоящем сезоне отрыв будет только увеличиваться, где-то понимаю Сашу , трудно найти мотивацию выкладываться на российских соревнованиях после побед на ЧМ,КМ не простое дело, а вот позиция оставшихся двоих очень не конструктивная, им бы не отделяться от молодежи, не вариться в собственном соку, глядишь в коллективе и развитие кое-какое бы получили.
И по Логинову, типа сезон неудачный. А вы в курсе как он входил в сезон? И как сбрасывал вес, и как тяжело в горах чувствовал? И тот результат,который он показал намного лучше других в восмёрке.
Ну и молодёжь должна обгонять старичков, а этого пока особо не видно
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Ответ притвиц
В чем прав Ростовцев-в главном он прав, нет результатов у этой группы самоподготовщиков, кажется вот Саша Логинов должен побеждать всех с его-то опытом, талантом, но увы не ровно проходит он сезон, даже неудачная стрельба Латыпова в течении сезона не позволила хоть кому то из этой тройки конкурировать с лидером, начинают отставать они от Халили, Бажина, Серохвостова, Пащенко, Мухамедзянова , Томшина, думаю и в предстоящем сезоне отрыв будет только увеличиваться, где-то понимаю Сашу , трудно найти мотивацию выкладываться на российских соревнованиях после побед на ЧМ,КМ не простое дело, а вот позиция оставшихся двоих очень не конструктивная, им бы не отделяться от молодежи, не вариться в собственном соку, глядишь в коллективе и развитие кое-какое бы получили.
Томшин выиграл случайно одну ИГ, а так весь сезон пешеходил, проигрывал тому же Логинову порою по три минуты. Вы хоть думайте иногда что пишите. И Вы пишите что Логинову трудно конкурировать с молодыми, с кем? с Томшиным😆 Вся эта троица самоподготовщиков намного круче Томшина, Сидорова, Колотова.
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Ответ Gondeira
А остальная пятерка, что поехала на ОИ, эти критерии не выполнила?)) Или предлагаете к Баху подойти и заявить: "Эй ты!! У нас тут шесть человек выполнили КРИТЕРИИ. А ну ка расширь ка нам квоту на ОИ!!"
Выполнили, но не только лишь все. Ключевое по 7-ми этапам. По. 7-ми.
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Ответ Виктория Обер
А мы и не знали! Когда Ростовцеву ли, еще кому - надо, по той или иной причине, всегда найдут отговорку, всегда подсунут нужную бумажку и т.д. и т.д. А вообще-то, как известно, Логинов и Бабиков сами не хотят в эту сборную. К тому же никаких международных соревнований даже на горизонте не видать.
Варится в собственном соку даже при отсутствии международных стартов дело не благодарное и обычно приводящее к регрессу, к Саше Логинову это не относится его опыт позволяет проводить процесс самоподготовки.
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