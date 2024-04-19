Ростовцев о «Союзе трех биатлонистов»: «По спортивному результату никто из этих спортсменов не прошел в число восьми лучших»

Ростовцев рассказал, почему Логинов, Бабиков и Поварницын не вошли в состав основной сборной.

В прошлом сезоне биатлонисты находились на самоподготовке.

– Знаменитый « трех биатлонистов» в составе , и продолжит существование?

– Вопрос не по адресу. По спортивному результату никто из этих спортсменов не прошел в число восьми лучших. У нас ведь в плане критериев отбора все просто.

На сайте СБР есть положение о централизованной подготовке, где четко прописано: восемь человек проходят в команду по спортивному результату, ещё восемь включаются по решению тренерского совета, которое утверждает исполком СБР.

Если рассуждать в порядке приоритета на примере мужской команды, лучшим в Кубке России по количеству набранных очков был Эдуард Латыпов. Тройку лидеров по рейтингу СБР составили Латыпов, и Кирилл Бажин.

По итогам главных стартов сезона в индивидуальных дисциплинах следующие четыре позиции заняли Даниил Серохвостов, Петр Пащенко, Ильназ Мухамедзянов и Василий Томшин. Плюс лучший юниор сезона – Савелий Коновалов, – сказал вице-президент СБР.

Латыпов, Серохвостов, Колотов будут тренироваться в группе Каминского, Домичек, Иродов, Усов – у Башкирова, Халили уйдет на самоподготовку