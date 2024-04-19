Ростовцев о «Союзе трех биатлонистов»: «По спортивному результату никто из этих спортсменов не прошел в число восьми лучших»
Ростовцев рассказал, почему Логинов, Бабиков и Поварницын не вошли в состав основной сборной.
В прошлом сезоне биатлонисты находились на самоподготовке.
– Знаменитый «Союз трех биатлонистов» в составе Александра Логинова, Антона Бабикова и Александра Поварницына продолжит существование?
– Вопрос не по адресу. По спортивному результату никто из этих спортсменов не прошел в число восьми лучших. У нас ведь в плане критериев отбора все просто.
На сайте СБР есть положение о централизованной подготовке, где четко прописано: восемь человек проходят в команду по спортивному результату, ещё восемь включаются по решению тренерского совета, которое утверждает исполком СБР.
Если рассуждать в порядке приоритета на примере мужской команды, лучшим в Кубке России по количеству набранных очков был Эдуард Латыпов. Тройку лидеров по рейтингу СБР составили Латыпов, Карим Халили и Кирилл Бажин.
По итогам главных стартов сезона в индивидуальных дисциплинах следующие четыре позиции заняли Даниил Серохвостов, Петр Пащенко, Ильназ Мухамедзянов и Василий Томшин. Плюс лучший юниор сезона – Савелий Коновалов, – сказал вице-президент СБР.
Латыпов, Серохвостов, Колотов будут тренироваться в группе Каминского, Домичек, Иродов, Усов – у Башкирова, Халили уйдет на самоподготовку
А из 7гонок , входящих в критерии, они пропустили Бабиков-3, Логинов- 1, Поварницын-2. И вот эти гонки - решающие для СБР. И не хочется говорить кто и как готовился к этим стартам( пропускал КР).
А то что они заболели перед гл. стартами, на это никто внимания не обращает. Как и на то какое место в рейтинге занимают спортсмены по итогам сезона.
https://biathlonrus.com/upload/iblock/e4c/e4cdf12eceab4bc47e2e4c1e17c5ad7f.pdf
4. Зимние Олимпийские игры 2022 года в г. Пекин (Китай):
4.1. Для участия в зимних Олимпийских играх - 2022 года в г. Пекин (Китай)тренеры спортивной
сборной команды определяют состав по итогам выступления на 1-7 этапах Кубка мира.
Бабиков их выполнил. И выиграл ИГ на 7м этапе на ветру. Был он на ОИ?. Не был.
У вас все просто. как хотим так и ...вертим. вот и весь ваш принцип.
а сейчас уже и пофик кого вы там себе подобрали по симпатиям.
Ну и молодёжь должна обгонять старичков, а этого пока особо не видно