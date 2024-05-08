Доротея Вирер: «После чемпионата мира я решила прекратить выступления. У меня больше не было сил, я не могла спать по ночам»

Доротея Вирер рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в прошедшем сезоне.

«Во время чемпионата мира я почувствовала, что с моим телом что-то не то. Поэтому я и решила прекратить выступления после ЧМ.

У меня больше не было сил, и я не могла спать по ночам. Мне приходилось принимать снотворное. Мне хотелось немного подумать, отдохнуть, учитывая мое физическое и психологическое состояние. Было бы обидно завершать свою карьеру таким образом.

Я буду продолжать выступать до Олимпийских игр 2026 года. Мне будет непросто, но я постараюсь быть по-настоящему готовой. С сегодняшнего дня фактически я начала подготовку со своей командой. С людьми, которые мне помогут быть готовой к Олимпиаде», — сказала Вирер во время пресс-конференции.