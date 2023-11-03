«В трубе полный трэш. Чуть ли не «паровозиком» ездишь». Куклина показала тренировку в лыжном тоннеле в «Кавголово»

Теги сборная России жен фото Лариса Куклина Биатлон

Лариса Куклина показала тренировку в лыжном тоннеле на базе «Кавголово».

«Сказать, что я пребываю немного в афиге, – это мягко сказать. Народу в трубе – просто неописуемо. Чуть ли не «паровозиком» ездишь», – рассказала биатлонистка на видео в сторис.

«Откатала тренировку. В трубе, конечно, полный трэш, зато роллерная трасса вообще чистейшая – ни одной души нету. Ну что, всем хочется покататься на лыжах», – добавила Куклина в следующем видео.

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2 комментария

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Анатолий К
Что у неё с ногами творится?
+2
0
+2
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sfilatov13
сдают время в аренду 30+ летним любителям, вместо того, чтобы готовить молодежь и сборников, так же и с каждым искусственным футбольным полем в стране
0
0
0
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