«Настреляла рекордное количество штрафов». Куклина рассказала о снегопаде на сборе в Алдане

Теги сборная России жен фото Лариса Куклина Екатерина Смирнова Биатлон

Биатлонистка Лариса Куклина высказалась о рекордном количестве штрафов.

Куклина опубликовала в сторис фото и видео со сбора в Алдане, который проходит в условиях снегопада.

«3,5 часа на лыжах в такую погоду... Ну, у меня хотя бы лыжи сегодня катили норм, а вот кто-то сегодня походу нормально натолкался, да? (Куклина отметила аккаунт Екатерины Смирновой – Sports.ru)

А еще я сегодня, наверное, настреляла рекордное количество штрафов», – написала Куклина.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий