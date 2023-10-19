«Настреляла рекордное количество штрафов». Куклина рассказала о снегопаде на сборе в Алдане

Биатлонистка Лариса Куклина высказалась о рекордном количестве штрафов.

Куклина опубликовала в сторис фото и видео со сбора в Алдане, который проходит в условиях снегопада.

«3,5 часа на лыжах в такую погоду... Ну, у меня хотя бы лыжи сегодня катили норм, а вот кто-то сегодня походу нормально натолкался, да? (Куклина отметила аккаунт Екатерины Смирновой – Sports.ru)

А еще я сегодня, наверное, настреляла рекордное количество штрафов», – написала Куклина.