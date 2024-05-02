Екатерина Юрлова-Перхт: «Когда на допинге попадаются спортсмены из других стран, все утверждают: «Это ошибка, несчастный случай». Двойные стандарты»

Екатерина Юрлова-Перхт высказалась об обвинениях россиян в допинге.

«Считаю, что это просто политика двойных стандартов. Когда на допинге попадаются биатлонисты из других стран, все утверждают: «Это ошибка, несчастный случай». Находят возможности, чтоб сделать срок дисквалификации минимальным.

Когда же речь идет о россиянах, начинаются разговоры о государственной системе. Хотелось бы, чтобы ко всем было одинаковое отношение. У меня всегда было негативное отношение к допингу и тем, кто его употребляет», – сказала чемпионка мира по биатлону 2015 года.

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