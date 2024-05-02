Юрлова-Перхт о том, почему не общается с Мякяряйнен: «Мне самой интересно, почему Кайса перестала отвечать на мои сообщения»

Теги Кайса Мякяряйнен сборная России жен сборная Финляндии жен Анатолий Хованцев Екатерина Юрлова-Перхт Р-Спорт Биатлон

Екатерина Юрлова-Перхт сообщила, что больше не общается с Кайсой Мякяряйнен.

– В самом успешном для вас сезоне, где была победа на чемпионате мира, вы тренировались не в составе сборной России, а под руководством Анатолия Хованцева в том же Контиолахти. Для вас это была оптимальная система подготовки?

– Любая система подготовки имеет право на жизнь, и в биатлоне все очень индивидуально. В сборной, где собраны 10-12 человек, далеко не всем все подходит. Грамотный тренер всегда старается найти индивидуальный подход.

Мне в том сезоне очень повезло. Совместные тренировки у Хованцева вместе с одной из сильнейших в ту пору биатлонисток мира Кайсой Мякяряйнен многое дали. Многому научилась у Кайсы.
 
– Хованцева больше всего поразило, что Кайса даже приглашала вас на ужин, заставляя бойфренда его готовить. У финнов такое не принято. Сейчас поддерживаете отношения с Мякяряйнен отношения?

– К сожалению, сейчас – нет. Мне самой очень интересно, почему Кайса перестала отвечать на мои сообщения, – сказала Юрлова-Перхт. 

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15 комментариев
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Действительно, непонятно.
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Печально, когда люди ставят политоту выше обычного человеческого общения.
Надеюсь, здесь не тот случай, но скорее всё-таки тот.
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Ответ Alex1104
Печально, когда люди ставят политоту выше обычного человеческого общения. Надеюсь, здесь не тот случай, но скорее всё-таки тот.
Есть такой закон, в 1990 году сформулировал Майк Годвин. Он гласит, что если спор длится достаточно долго, то вероятность того, что один из участников использует сравнение, связанное с Гитлером или нацизмом, стремится к единице. Как только кто-то использует такой аргумент, спор завершается, а сторона, которая вспомнила Гитлера, проигрывает, потому что ей уже бесполезно что-то доказывать и объяснять. Вот сейчас даже у друзей и родственников появилась целая тема, которая может привести к спору, а закончится именно этим аргументом. Причём это ежедневно упоминается в информационном пространстве.
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Грустно, честно говоря
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Комментарий удален пользователем
Ну так вы больше не бываете рядом, потому и не разговаривает, были бы рядом продолжали бы общаться.
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Ответ Alex1104
А вы думаете, что Мякярайнен и Юрлова политику обсуждали? Даже если так: проще отставить в сторону это. Та сторона про Гитлера тоже, бывает, вспоминает. Уж про Сталина так постоянно. Я периодически читаю Хельсинки саномат, Yle. Причем комментарии фиников тоже почитываю. Там пропаганда - Соловьев отдыхает.
Да не политику. Я о другом. Сейчас для целая тема для многих близких людей стала запретной по причине противоречий. Причем до этого таких не было, и они свободно говорили обо всем.
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Ответ N.S.A.8.5
Ну так вы больше не бываете рядом, потому и не разговаривает, были бы рядом продолжали бы общаться.
Ну дак ответить-то можно
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