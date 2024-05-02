Екатерина Юрлова-Перхт: «Мыслей о смене гражданства никогда не возникало. Да и предложений руководители австрийского биатлона не делали»

Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что у нее никогда не было мыслей о смене сборной.

С 2015 года россиянка замужем за массажистом сборной Австрии Йозефом Перхтом.

– Можете ли раскрыть маленький секрет: как в эпоху, когда еженедельно на телевидении поклонников биатлона информировали обо всех романах не только российских, но и зарубежных спортсменок, вам удалось сохранить в тайне свой с Йозефом Перхтом?



– У нас все произошло очень быстро, и весь роман уложился в межсезонье. Мой избранник практически сразу же сделал решительный и верный шаг – позвал меня замуж. Мы обошлись без конфетно-букетного периода. К моменту знакомства были уже взрослыми людьми и знали, чего хотим в жизни.

– С самого начала вы жили на две страны, но никогда не объявляли о планах выступать за сборную Австрии, где была нужда в хороших биатлонистках даже для смешанной эстафеты…

– В этот момент у меня были хорошие позиции в сборной России. Даже мыслей о смене гражданства никогда не возникало. Да и предложений руководители австрийского биатлона не делали. Видимо, консультировались с мужем.

– Как вы относитесь к смене спортивного гражданства сейчас, когда российские биатлонисты отстранены от международных соревнований?



– Каждый человек имеет право сделать свой выбор. Не могу говорить, что это хорошо или плохо. Если кто-то готов поставить все, чтобы стать олимпийским чемпионом или просто выступать на международных соревнованиях, осуждать его не стоит.

– После окончательного завершения карьеры будете продолжать жить на две страны?

– В нашей семье ничего не изменилось. Старшая дочка осенью пойдет в школу, младшая ходит в детский сад в Токсово, пригороде Санкт-Петербурга. Отца регулярно навещаем в Австрии. Ему гораздо сложнее поменять место проживания и из-за языковых проблем, и из-за работы, – сказала .