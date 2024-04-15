Юрлова-Перхт о доминировании Норвегии в биатлоне: «Это звоночек для других наций о том, что еще нужно сделать»

Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о доминировании Норвегии в биатлоне.

– Доминирование норвежцев – это плохо для биатлона?

– Такие выступления порождают конкуренцию. Это звоночек для других наций о том, что еще нужно сделать для того, чтобы результат стал выше.

– А что нужно сделать?

– Ввести везде норвежскую систему, ха-ха. Но это их большая тайна. Они ни с кем ею не поделятся.

– Можно ли назвать правильным запрет на использование фтора? В таком случае как быть сборным, которые не имеют ресурсов, чтобы подготовить лыжи, на которых можно будет достойно конкурировать?

– Я не знаю, зачем сейчас ввели этот запрет. Есть другие факторы, которые похлеще фтора загрязняют окружающую среду. Надо пообщаться со спортсменами, которые отбегали этот сезон, и узнать у них, была ли разница, как она чувствовалась. У меня нет такого опыта.

Конечно, фторированные смазки, ускорители и парафины дают преимущество. Но когда спортсмен сильный, то это не так ощущается, – сказала чемпионка мира 2015 года Юрлова-Перхт.