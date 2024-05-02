Дюжева об образовании электрика: «Пошла в колледж после 9 класса, не сильно задумываясь о специальности. Представьте, я и электрощиток!»

Биатлонистка Кира Дюжева рассказала об образовании электрика.

– Ты из биатлонной семьи, старший брат Дмитрий Дюжев выступал на этапах Кубка мира.

– Все в нашей семье связаны со спортом, кроме мамы. Она у меня творческая личность! Папа сначала был спортсменом, потом тренировал Диму, потом – старшую сестру Машу, потом – меня. И сейчас он тоже мой личный тренер, очень во многом помогает и поддерживает. При этом папа тоже – очень творческий человек. Постоянно что-то мастерит, сам спроектировал все дома, где мы жили.



– Кстати, о строительстве. В твоем профиле указано, что ты по профессии электрик.

– Если честно, пошла в колледж после 9 класса, не сильно задумываясь о будущей специальности. Сначала шли обычные школьные предметы, но на последнем курсе меня ждал демонстрационный экзамен, на котором нужно было собрать щиток. Представь, я и электрощиток!

Хорошо, что у нас был очень хороший преподаватель. Благодаря ему, я постепенно научилась собирать розетку, лампу, но этого, конечно же, было недостаточно для того, чтобы собрать щиток. Я тогда смогла собрать только внешний вид щита и хорошо проявила себя на дополнительных заданиях, благодаря чему получила 4 и теперь я крутой электрик!

И кстати, недавно, когда снимала выпуск и были проблемы со светом, сумела пересобрать лампу, даже провода припаяла. Но по специальности, конечно, работать не собираюсь. Сейчас учусь на третьем курсе педагогического института, факультет «спортивный менеджмент», – рассказала .

Макияж для всей команды, пирсинг сосков, забег от медведя босиком. Что за девушка-ураган в биатлоне?