Анастасия Зырянова намерена перейти в сборную Московской области (Metaratings)

Теги сборная России жен Федерация биатлона Москвы переходы Анастасия Зырянова Биатлон

Биатлонистка Анастасия Зырянова намерена перейти в команду Московской области.

По информации Metaratings, 22-летняя спортсменка уже договорилась с Федерацией биатлона Московской области, но в ее нынешнем регионе (Пермском крае) просят оплатить компенсацию согласно положению о переходах.

Ранее появилась информация о переходах Кристины Резцовой, Дениса Иродова и Анастасии Зеновой в сборную Московской области.

В минувшем сезоне Зырянова заняла 13-е место в общем зачете Кубка России по биатлону.

1 комментарий
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Кто то все больше и больше раскручивает "клуб" Мособласти
И ктоооо бы это мог быть?)))
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