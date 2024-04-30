Анастасия Зырянова намерена перейти в сборную Московской области (Metaratings)
Биатлонистка Анастасия Зырянова намерена перейти в команду Московской области.
По информации Metaratings, 22-летняя спортсменка уже договорилась с Федерацией биатлона Московской области, но в ее нынешнем регионе (Пермском крае) просят оплатить компенсацию согласно положению о переходах.
Ранее появилась информация о переходах Кристины Резцовой, Дениса Иродова и Анастасии Зеновой в сборную Московской области.
В минувшем сезоне Зырянова заняла 13-е место в общем зачете Кубка России по биатлону.
И ктоооо бы это мог быть?)))