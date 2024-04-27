Ханна Оберг о переходе Нильссон в лыжные марафоны: «Стина идет своим путем, и это может только впечатлять. Ее следует похвалить за смелость»

Теги лыжные гонки сборная Швеции жен Ханна Оберг Стина Нильссон Эльвира Оберг Биатлон

Сестры Оберг прокомментировали решение Стины Нильссон уйти из биатлона.

Нильссон – олимпийская чемпионка 2018 года в лыжном спринте. Она выступала в биатлоне с сезона-2020/2021, но 23 апреля объявила о переходе в лыжные марафоны.

«Она всегда говорила, что в какой-то момент это произойдет. Я не думала, что это произойдет сейчас, но будет интересно.

Если Стина за что-то берется, то занимается этим на полную катушку, так что за ней будет интересно следить», – сказала Эльвира Оберг.

«Стина действительно идет своим путем, и это может только впечатлять. Не думаю, что кто-то мог повлиять на нее, когда она приняла решение. Ее следует похвалить за выбор и смелость что-то менять», – добавила Ханна Оберг.

Бьорн Ферри: «На Стину Нильссон возлагались большие надежды. Ее переход в биатлон стоит признать провальным»

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