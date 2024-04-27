Ханна Оберг о переходе Нильссон в лыжные марафоны: «Стина идет своим путем, и это может только впечатлять. Ее следует похвалить за смелость»

Сестры Оберг прокомментировали решение Стины Нильссон уйти из биатлона.

Нильссон – олимпийская чемпионка 2018 года в лыжном спринте. Она выступала в биатлоне с сезона-2020/2021, но 23 апреля объявила о переходе в лыжные марафоны.

«Она всегда говорила, что в какой-то момент это произойдет. Я не думала, что это произойдет сейчас, но будет интересно.

Если Стина за что-то берется, то занимается этим на полную катушку, так что за ней будет интересно следить», – сказала Эльвира Оберг.

«Стина действительно идет своим путем, и это может только впечатлять. Не думаю, что кто-то мог повлиять на нее, когда она приняла решение. Ее следует похвалить за выбор и смелость что-то менять», – добавила Ханна Оберг.

Бьорн Ферри: «На Стину Нильссон возлагались большие надежды. Ее переход в биатлон стоит признать провальным»