Шукалович о подготовке резерва сборной России: «Перенимаем опыт лучших. Сейчас, наверное, норвежская система лидирующая»

Тренер Шукалович рассказал о подготовке резерва для сборной России по биатлону.

– Сейчас мы пытаемся выстроить систему, при которой мы будем плавно двигаться от юношей к юниорам. Хороших ребят, так скажем, поставлять в основную команду.

– Эту систему можно сравнить с какой-то системой, которая уже существует в биатлонных странах – типа Норвегии той же самой?

– Да, безусловно, мы перенимаем опыт лучших. Обращаем [внимание] и на то, что было и в советский период. И сейчас, наверное, лидирующая – это норвежская система подготовки резерва.

– Она в чем заключается?

– Ступенчатое развитие спортсмена, планомерный рост от юношеского спорта к взрослому. Без форсирования, про что часто говорят. И с учетом сенситивных периодов развития организма юного спортсмена.

– Сенситивные – это что такое?

– Чувствительные периоды, в которые наиболее эффективно развиваются те или иные физические качества. То есть часто у нас тренеры не обращают на это внимание, пытаются копировать подготовку взрослого спортсмена, что абсолютно не подходит молодому организму.

Плюс вместе с этим в 17-18 лет у нас отток порядка 70-80%. То есть юный спортсмен выберет учебу, дальнейшую какую-то перспективу в обычной жизни, чем спорт. Поэтому такой большой отток.

Наша задача, конечно, исправить, – рассказал руководитель юношеского проекта Союза биатлонистов России (СБР) Дмитрий Шукалович.