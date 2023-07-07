Группы Каминского, Башкирова и Истомина в июле проведут сборы на Семинском перевале, Шашилов – в Раубичах

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В Союзе биатлонистов России рассказали, где пройдут сборы спортсменов в июле и августе.

«В июле практически все группы у нас собираются на Семинском перевале. Это группа Юрия Михайловича (Каминского) и Сергея Геннадьевича (Башкирова), это группа Артема Евгеньевича (Истомина). Соответственно, Михаил Викторович Шашилов проводит сбор в Раубичах. Юниоры будут тренироваться в Тюмени.

В июле у нас вот столько мест: Раубичи, Семинский перевал и Тюмень. Соответственно, в августе команда Истомина и команда Каминского и Башкирова будут тренироваться в Тюмени, Шашилов продолжит работать в Раубичах, а юниоры у нас приедут на высоту в Красную Поляну.

Мы планируем всем основным составом – мужчины и женщины – собраться перед 5 сентября, когда стартует летний Кубок Содружества в Красной Поляне», – сообщил вице-президент СБР по спорту Павел Ростовцев.

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