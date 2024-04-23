Гербулова о ситуации с отелем в Уфе: «Это сильно раздули. Мы никого не оскорбили, просто выложили условия, в которые заселились»

Теги сборная России жен Наталья Гербулова Екатерина Носкова (Мошкова) Кубок Содружества Биатлон

Наталья Гербулова считает, что ситуацию с гостиницей в Уфе «сильно раздули».

В декабре 2023 года в Уфе проходил Кубок Содружества. Гербулова и Екатерина Носкова показали гостиницу, в которую их поселили, и отметили, что в номерах грязно из-за ремонта и есть проблемы с сантехникой.

Позже биатлонисток переселили в другой отель.

«Это так сильно раздули. Я ничего такого не сказала. Мы просто выложили условия, в которые заселились, никого не оскорбили, ни сказали ничего плохого в сторону руководства.

Уфа – это очень крутое место, где я жила много лет и понимаю, что руководители стараются, делают ремонт. Это одна из самых крутых баз, когда ты выходишь из гостиницы, надеваешь лыжи и идешь тренироваться.

Все это для нас делается, но что делать, если проводят международный старт, мы приезжаем и видим неубранные номера. Нам на ресепшене дали тряпку, мы пошли и помыли, показали, что тут ничего такого», – сказала биатлонистка. 

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