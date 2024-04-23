Гербулова об Олимпиаде: «Всегда нужно верить в лучшее. Мы в такой ситуации, которую нужно принимать, и радоваться тому, что есть в данный момент»

Биатлонистка Наталья Гербулова оценила возможность участия в Олимпийских играх.

– Выступая на соревнованиях, вы еще сохраняете для себя олимпийскую мечту?

– Всегда нужно верить в лучшее. На данный момент – это проходящий у нас Кубок Содружества, который впервые прошел в Мурманске. Надо радоваться, что мы приехали впервые в такой колоритный город.

Мы посмотрели его и также ездим по России в интересные города и получаем удовольствие от стартов. Мы в такой ситуации, которую нужно принимать, и радоваться тому, что есть в данный момент.

У нас куча классных болельщиков, которые также поддерживают нас, как раньше, а нам в кайф приносить им удовольствие на трассе, – сказала российская биатлонистка Гербулова.