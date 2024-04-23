Наталья Гербулова: «Винтовка – мое личное оружие, которое хранится дома в сейфе и для меня как член семьи. Некоторые часто меняют ложе, а у меня это как кость»

Биатлонистка Гербулова рассказала об отношении к винтовке как к члену семьи.

– У многих профессиональных биатлонистов трепетное отношение к винтовке. А какое оно у вас?

– Если рассматривать мою винтовку, то я не меняла ложе с 2013-14 года. Некоторые их часто меняют, а у меня это как моя кость. Винтовка – мое личное оружие, которое хранится дома в сейфе и для меня как член семьи. Я очень ей благодарна за все, что мы прошли вместе в моей спортивной карьере. Это один из основных помощников в моем результате.

– Дома работаете с винтовкой?

– Да, у нас есть все приспособления для отработки техники стрельбы. Есть тренажер СКАТТ, поэтому мы можем просто положить коврик и потренажить. Я много этим занималась в детстве. Родители говорили: «Хочешь, чтобы мы тебе что-нибудь купили, надо 40 минут постоять с винтовкой». Тренаж был в детстве постоянно.

Папа учил меня технике стрельбы, но в силу своего характера я иногда что-то делаю не так и мажу, но папа сделал винтовку под меня, где-то что-то на ней нарастил. Иногда, когда я проезжаю, он снимет и почистит освинцовку, – сказала российская биатлонистка Наталья Гербулова.