Наталья Гербулова: «Иногда нас ругают за то, что спортсмены тупо выполняют план. Под конец сезона я начала делать больше тренировок по самочувствию»

Теги сборная России жен Виталий Норицын Наталья Гербулова Карим Халили Анастасия Гореева Артем Истомин Биатлон

Наталья Гербулова рассказала, как изменилось ее отношение к тренировкам.

– Некоторые специалисты критикуют тренерский тандем Артема Истомина и Виталия Норицына. Что можете сказать в их защиту?

– Не знаю, кто их критикует, не слышала этого.

– К ним были вопросы на тренерском совете?

– В их защиту могу сказать, что в этом году хорошо выступал Карим Халили, который «воскрес». Настя Гореева хорошо выступала, да и я неплохо. У меня увеличился процент попаданий в стрельбе. Если ты идешь с ними, то нужно им до конца доверять и идти дальше.

– Говорят, что у Истомина был некий эксперимент, который не увенчался успехом. Такое имело место быть?

– О том, какой он делал эксперимент и что не получилось, лучше поговорить с ним самим, а моя работа – выполнять то, что мне дают в плане.

Иногда нас ругают за то, что спортсмены тупо выполняют план. Под конец сезона я начала лучше понимать свое самочувствие и больше тренировок делать по самочувствию. Если, например, дается в плане какая-то работа, а я не очень хорошо себя чувствую, я лучше сделаю ее поменьше.

– По ходу сезона вы начали корректировать тренировочный процесс?

– Я делала это вместе с тренерами. Говорю, что сегодня мне не очень и предлагаю что-то заменить или сделать по-другому, – ответила российская биатлонистка Гербулова.

2 комментария
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О чем она?
Результаты Н Гербуловой в начале сезона(конец ноября - начало января): 3 7 18 10 10 3 9 2 8
Результаты Н Гербуловой в конце сезона(март - начало апреля): 6 2 7 14 10 3 8
Существенной разницы и нету.
И вообще? Что за "тренировки" в середине гоночного сезона? Разминочные? Ок. Скоростные? Ок. Закатывающие? Ок. Они помогают держать форму, но никак не поднять ее.
Мне всегда казалось, чо биатлон это циклический вид спорта и все тренировки, серьезно влияющие на форму спортсмена в "гоночный" период(на сезон), должны происходить в межсезонку(май - октябрь) на сборах и пр. тренировочных мероприятиях.
ПС. в середине сезона у спортсменки был спад формы - вполне "классический вариант" спадов и пиков формы биатлонистки в сезоне. Тут несомненный + и ей и тренерам.
Результаты Н Гербуловой в середине сезона(начало января - февраль): 8 17 4 9 8 7 11 22 11 4
Другой вопрос - что общий уровень Наталии вот такой вот. В самой концовке ТОП-10 росийских биатлонисток.
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Когда спортсмен начинается тренироваться по самочувствию можно сказать уже нет спортсмена, вот бы трудящимся ходить на работу по самочувствию
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