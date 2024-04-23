Наталья Гербулова: «Иногда нас ругают за то, что спортсмены тупо выполняют план. Под конец сезона я начала делать больше тренировок по самочувствию»

Наталья Гербулова рассказала, как изменилось ее отношение к тренировкам.

– Некоторые специалисты критикуют тренерский тандем Артема Истомина и Виталия Норицына. Что можете сказать в их защиту?

– Не знаю, кто их критикует, не слышала этого.

– К ним были вопросы на тренерском совете?

– В их защиту могу сказать, что в этом году хорошо выступал Карим Халили, который «воскрес». Настя Гореева хорошо выступала, да и я неплохо. У меня увеличился процент попаданий в стрельбе. Если ты идешь с ними, то нужно им до конца доверять и идти дальше.

– Говорят, что у Истомина был некий эксперимент, который не увенчался успехом. Такое имело место быть?

– О том, какой он делал эксперимент и что не получилось, лучше поговорить с ним самим, а моя работа – выполнять то, что мне дают в плане.

Иногда нас ругают за то, что спортсмены тупо выполняют план. Под конец сезона я начала лучше понимать свое самочувствие и больше тренировок делать по самочувствию. Если, например, дается в плане какая-то работа, а я не очень хорошо себя чувствую, я лучше сделаю ее поменьше.

– По ходу сезона вы начали корректировать тренировочный процесс?

– Я делала это вместе с тренерами. Говорю, что сегодня мне не очень и предлагаю что-то заменить или сделать по-другому, – ответила российская биатлонистка Гербулова.