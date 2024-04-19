Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Биатлон

Павел Ростовцев рассказал, почему в сборной России по биатлону решили вернуться к формату основной и резервной команд.

– Неужели никто из заинтересованных лиц не высказался в пользу сохранения в сборной прежней структуры из нескольких конкурирующих групп?

– Нет.

– Получается, двухлетний эксперимент не оправдал себя?

– Почему? На том этапе как раз все оказалось оправданно. За два года мы, можно сказать, перелопатили весь российский биатлон. Просмотрели в деле более двух десятков спортсменов как у мужчин, так и у женщин, которые потенциально способны показать результат.

Предоставили всем равные условия. Но по итогу практически единодушно региональные тренеры на совете в Тюмени пришли к тому, что нет никакого смысла финансировать тех взрослых биатлонистов, кто по уровню результатов находится в середине второго десятка.

Поэтому, собственно, и возникло предложение перенаправить ресурс на молодых спортсменов, тех, кто выйдет на взрослый уровень через два-три года, – сказал вице-президент Союза биатлонистов России.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Enry
Тем более, что Истоминские во многом провалились по сезону из-за отмененного сбора в горах. Был бы сбор, может и на Спартакиаде бы видели совсем другую картину. Просто жаль, но надо девам доказать делом, что есть ещё силы.
так подставушник это спецом сделал, чтобы Истоминские пролетели со сбором, а потом и на главном старте, а то, что Истоминские прошлый сезон феерили, это не считается, заподлянщиков хватает
+3
0
+3
Понятно, что Куклина, Каюмова, Нигматулина, Довгая, Кудисова, Егорова - и правда второй десяток рейтинга СБР, и финансировать их было бы странно. Но прокатить Гербулову (два года подряд 7я) ещё более странно. На грани были Каплина (8я и 10я) и Носкова (2я и 12я) - они сделали хороший скачок год назад, сейчас есть проблемы, но потенциал у них не меньше Дербушевой, Батмановой и уж точно Грухвиной. Просто все как-то молча согласились оставить группу Шашилова нетронутой. Надеюсь, три барышни в регионах хорошо потренируются, чтобы в следующем сезоне выбить себе место в основе. Может, им методика Шашилова качественный скачок тоже даст.
+2
0
+2
Ответ Enry
Понятно, что Куклина, Каюмова, Нигматулина, Довгая, Кудисова, Егорова - и правда второй десяток рейтинга СБР, и финансировать их было бы странно. Но прокатить Гербулову (два года подряд 7я) ещё более странно. На грани были Каплина (8я и 10я) и Носкова (2я и 12я) - они сделали хороший скачок год назад, сейчас есть проблемы, но потенциал у них не меньше Дербушевой, Батмановой и уж точно Грухвиной. Просто все как-то молча согласились оставить группу Шашилова нетронутой. Надеюсь, три барышни в регионах хорошо потренируются, чтобы в следующем сезоне выбить себе место в основе. Может, им методика Шашилова качественный скачок тоже даст.
Тем более, что Истоминские во многом провалились по сезону из-за отмененного сбора в горах. Был бы сбор, может и на Спартакиаде бы видели совсем другую картину. Просто жаль, но надо девам доказать делом, что есть ещё силы.
+2
0
+2
Середина второго десятка это вторая сборная, каждый из них бывал и в призёрах, и в лидерах в сезоне. При начале участия в международных стартах смысл проведения Кубка России потеряется, там останутся участвовать спортсмены, ни на что уже не претендующие. А зачем?
+1
-1
0
Зато есть смысл финансировать вообще никаких ноунеймов без малейшей гарантии что что-то из них получится? Миронова, когда выздоровела, без всякой подготовки за несколько гонок и в десятку, и даже в цветы попала, и медаль в ЭГ успела взять. По такой дурости можно отцепить от сборной намного более сильных биатлонисток.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий