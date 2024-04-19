Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»

Павел Ростовцев рассказал, почему в сборной России по биатлону решили вернуться к формату основной и резервной команд.

– Неужели никто из заинтересованных лиц не высказался в пользу сохранения в сборной прежней структуры из нескольких конкурирующих групп?

– Нет.

– Получается, двухлетний эксперимент не оправдал себя?

– Почему? На том этапе как раз все оказалось оправданно. За два года мы, можно сказать, перелопатили весь российский биатлон. Просмотрели в деле более двух десятков спортсменов как у мужчин, так и у женщин, которые потенциально способны показать результат.

Предоставили всем равные условия. Но по итогу практически единодушно региональные тренеры на совете в Тюмени пришли к тому, что нет никакого смысла финансировать тех взрослых биатлонистов, кто по уровню результатов находится в середине второго десятка.

Поэтому, собственно, и возникло предложение перенаправить ресурс на молодых спортсменов, тех, кто выйдет на взрослый уровень через два-три года, – сказал вице-президент Союза биатлонистов России.