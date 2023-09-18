Выступление на главных стартах, показатели стрельбы и хода, место в рейтинге: СБР назвал критерии оценки работы тренеров
Павел Ростовцев рассказал, как в конце сезона будет оцениваться работа российских тренеров.
«Будет учитываться выступление спортсменов каждой группы на главных стартах сезона (Спартакиада сильнейших и чемпионат России), достижение модельных характеристик соревновательной деятельности (прогноз соответствия уровня наших спортсменов уровню лидерам мирового биатлона в скорости и качестве стрельбы).
Каждому спортсмену будет установлено плановое значение по качеству стрельбы в сравнении с данными прошлого сезона и его спортивный результат – каким он должен стать в рейтинге СБР и какие места он должен занять на главных стартах сезона.
Если 70-75% спортсменов группы тренера выполняют показатели, значит, ситуация одна, не выполняют – оценивается по-другому.
Это тестовый режим, наверное, не все там совершенно, но жизнь покажет, мы в марте или в начале апреля на тренерском совете к этому вопросу еще вернемся.
Как будет измеряться скорость? У каждой группы есть аналитик. До метра промеряются перед каждым стартом круги (за исключением входа и выхода на рубеж) и берется время спортсмена. Скорость в метрах в секунду достаточно легко считается», – сказал Ростовцев.
Лучшая оценка скорости это относительно друг друга. Ведь медали это то, как относительно друг друга прошли гонку спортсмены. Проходишь быстрее ВСЕХ - получаешь золото. Вторым - серебро.
Тот же спринт на одном стадионе в одних погодных условиях можно пробежать и за 25 минут. И это будет лучшее время среди всех других биатлонистов бежавших в этот день на этом же стадионе этот же спринт. А можно за 22 минуты пробежать и быть двадцатым.
Ураганный ветер на стадионе и У ВСЕХ "показатели точности" "неожиданно" ухудшились. 😂😂😂