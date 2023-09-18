Выступление на главных стартах, показатели стрельбы и хода, место в рейтинге: СБР назвал критерии оценки работы тренеров

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Биатлон

Павел Ростовцев рассказал, как в конце сезона будет оцениваться работа российских тренеров.

«Будет учитываться выступление спортсменов каждой группы на главных стартах сезона (Спартакиада сильнейших и чемпионат России), достижение модельных характеристик соревновательной деятельности (прогноз соответствия уровня наших спортсменов уровню лидерам мирового биатлона в скорости и качестве стрельбы). 

Каждому спортсмену будет установлено плановое значение по качеству стрельбы в сравнении с данными прошлого сезона и его спортивный результат – каким он должен стать в рейтинге СБР и какие места он должен занять на главных стартах сезона. 

Если 70-75% спортсменов группы тренера выполняют показатели, значит, ситуация одна, не выполняют – оценивается по-другому. 

Это тестовый режим, наверное, не все там совершенно, но жизнь покажет, мы в марте или в начале апреля на тренерском совете к этому вопросу еще вернемся. 

Как будет измеряться скорость? У каждой группы есть аналитик. До метра промеряются перед каждым стартом круги (за исключением входа и выхода на рубеж) и берется время спортсмена. Скорость в метрах в секунду достаточно легко считается», – сказал Ростовцев

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gondeira
А погоду то как учитывать будете?😂😂😂
Лучшая оценка скорости это относительно друг друга. Ведь медали это то, как относительно друг друга прошли гонку спортсмены. Проходишь быстрее ВСЕХ - получаешь золото. Вторым - серебро.
Тот же спринт на одном стадионе в одних погодных условиях можно пробежать и за 25 минут. И это будет лучшее время среди всех других биатлонистов бежавших в этот день на этом же стадионе этот же спринт. А можно за 22 минуты пробежать и быть двадцатым.
Ураганный ветер на стадионе и У ВСЕХ "показатели точности" "неожиданно" ухудшились. 😂😂😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
тоторо
ну и бред, а что если тренеру по вашему тренерскому совету впихнули 8 спортсменов аутсайдеров по ТР а не по результатам рейтинга прошлого сезона, и тренер должен за этих аутсайдеров отдуваться? такле ощущение Ростовцев и ко специально такие правила придумали по оценке тренера,чтобы потом его спихнуть в конце сезона за то что половина спортсменов его группы в лице Длмичека Иродова и прочих аутсайдеров завалили план.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий