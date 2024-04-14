Александр Поварницын: «Эксперимент с «Союзом трех биатлонистов» считаю успешным, но мне нужен немного другой тип работы»

Биатлонист Александр Поварницын подвел итоги сезона.

Спортсмен готовился к сезону в мини-группе с и .

«Сезон получился средним. То состояние, которое было на подготовительном этапе, позволяло мне бороться за самые высокие места, но стрельба не давала сделать это, плюс сильно подкосила болезнь перед Спартакиадой, которая отразилась на заключительной части сезона.

Эксперимент с «Союзом трех биатлонистов» считаю успешным, но мне нужен немного другой тип работы. Ребятам достаточно того, что у них есть, а я, чтобы показывать результат, вынужден тратить время на всякие мелочи, типа принести и унести ковры.

Восстановление также полностью на меня ложилось. Для этого нужен человек, который будет закрывать эти вопросы. Я хочу продолжать сотрудничать с ребятами. У нас сложился хороший вариант, мы друг друга поддерживаем, но надо привнести в команду то, что сняло бы с нас это бремя.

В ходе сезона не хватало и человека, который следил бы за тем, как я работаю на стрельбище. Я еще не готов сам на себя взять стрельбу», – сказал .