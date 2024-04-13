Даниил Усов: «Спасибо ребятам, что привезли мне гандикап, если бы его не было, не знаю, каким бы был на финише»

Теги сборная России Наталья Гербулова Эдуард Латыпов Анастасия Егорова Даниил Усов Кубок Содружества Биатлон

Даниил Усов прокомментировал неудачную стрельбу в эстафете на Кубке Содружества.

Сегодня биатлонист занял третье место в смешанной эстафете в команде с Эдуардом Латыповым, Натальей Гербуловой и Анастасией Егоровой. Выступавший на четвертом этапе Усов за две стрельбы ушел на три штрафных круга.

– Говорят, что победы тяжелее пережить, чем поражения. Это так?

– Да, я с этим согласен. Думал, что я справляюсь с давлением до первого огневого рубежа сегодня. Потом что‑то все пошло не так. На стрельбе был внутренний мандраж.

– Какой была твоя реакция, когда узнал, что побежишь четвертый этап эстафеты?

– Немного удивился, а потом смирился и сказал себе, что буду бороться.

– Не кажется ли тебе, что целесообразнее тебя было бы поставить на третий этап?

– Не знаю. Гонка уже прошла, и ничего уже не поменяешь.

– Ребята поддержали?

– Да, спасибо им большое за поддержку. Спасибо, что привезли мне гандикап, если бы его не было, не знаю, каким бы был на финише (смеется).

– Обещаешь, что не сломаешься после этого?

– Конечно, обещаю. Сделаю выводы, работу над ошибками и буду двигаться дальше, – сказал Усов.

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2 комментария
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