Даниил Усов: «Спасибо ребятам, что привезли мне гандикап, если бы его не было, не знаю, каким бы был на финише»

Даниил Усов прокомментировал неудачную стрельбу в эстафете на Кубке Содружества.

Сегодня биатлонист занял третье место в смешанной эстафете в команде с , Натальей Гербуловой и Анастасией Егоровой. Выступавший на четвертом этапе Усов за две стрельбы ушел на три штрафных круга.

– Говорят, что победы тяжелее пережить, чем поражения. Это так?

– Да, я с этим согласен. Думал, что я справляюсь с давлением до первого огневого рубежа сегодня. Потом что‑то все пошло не так. На стрельбе был внутренний мандраж.

– Какой была твоя реакция, когда узнал, что побежишь четвертый этап эстафеты?

– Немного удивился, а потом смирился и сказал себе, что буду бороться.

– Не кажется ли тебе, что целесообразнее тебя было бы поставить на третий этап?

– Не знаю. Гонка уже прошла, и ничего уже не поменяешь.

– Ребята поддержали?

– Да, спасибо им большое за поддержку. Спасибо, что привезли мне гандикап, если бы его не было, не знаю, каким бы был на финише (смеется).

– Обещаешь, что не сломаешься после этого?

– Конечно, обещаю. Сделаю выводы, работу над ошибками и буду двигаться дальше, – сказал Усов.