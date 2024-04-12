Даниил Усов: «Интервью давал один раз, и оно было неудачное»

Биатлонист Даниил Усов поделился эмоциями после победы на Кубке Содружества.

23-летний Усов выиграл спринт на этапе в Мурманске. Второе место занял Александр Поварницын, третье – Эдуард Латыпов.

— Оказался ли ты готов к вниманию, которое свалилось на тебя сейчас?

— Не сказал бы, что готов, но пришлось адаптироваться.

— Это первая победа в карьере, а сколько раз ты давал интервью?

— Один раз в Уфе и это было неудачное интервью.

— Ты представлял свою первую победу?

— Я даже не представлял ее, а просто желал. Просто хотелось отработать на два нуля, вот это я представил. И когда я попал последним выстрелом стоя, то понял: «Да, я сделал это. У меня получилось».

Когда финишировал, то следил за Эдиком, прям считал его секундочки, но на финише понял, что уже не обгонит меня, — сказал Усов.