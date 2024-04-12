Даниил Усов: «Интервью давал один раз, и оно было неудачное»

Теги сборная России Матч ТВ Даниил Усов Кубок Содружества Биатлон

Биатлонист Даниил Усов поделился эмоциями после победы на Кубке Содружества.

23-летний Усов выиграл спринт на этапе в Мурманске. Второе место занял Александр Поварницын, третье – Эдуард Латыпов. 

— Оказался ли ты готов к вниманию, которое свалилось на тебя сейчас?

— Не сказал бы, что готов, но пришлось адаптироваться.

— Это первая победа в карьере, а сколько раз ты давал интервью?

— Один раз в Уфе и это было неудачное интервью.

— Ты представлял свою первую победу?

— Я даже не представлял ее, а просто желал. Просто хотелось отработать на два нуля, вот это я представил. И когда я попал последним выстрелом стоя, то понял: «Да, я сделал это. У меня получилось».

Когда финишировал, то следил за Эдиком, прям считал его секундочки, но на финише понял, что уже не обгонит меня, — сказал Усов. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий